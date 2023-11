“Una vez más sale la loba”: Actriz colombiana que triunfa en MasterChef España terminó siendo la villana del reality

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de cocina más famosos no solo en Colombia sino también en varios países de Latinoamérica, pues se ha encargado de entretener y cautivar a la audiencia como lo ha hecho en las últimas temporadas desde RCN televisión. Si bien, la más reciente versión del reality generó controversia por su ganadora Carolina Acevedo sobre otros participantes lo cierto es que antes de que esto pudiera suceder, específicamente durante las convocatorias una de las que al parecer desistió de ser parte de MasterChef Colombia fue la famosa actriz Laura Londoño. Pero actualmente hace parte de ‘MasterChef Celebrity España’, pero las críticas para ella no se han hecho esperar.

La actriz quien ha mostrado sus habilidades culinarias desde el principio llegando hasta la semifinal de este programa y por supuesto, no pasando desapercibida a través de sus redes sociales tras la realización de este nuevo proyecto y de paso, que en medio de las posibles figuras que estarían en la versión colombiana tomó la decisión de desistir. Recientemente, Londoño se dejó ver con un delantal negro con el cual no dudó en sacar a flote lo orgullosa que se siente del camino recorrido, tanto así que indicó: “Una vez sale la loba, ya no hay vuelta atrás”.

Sin embargo, sus declaraciones no terminan allí, reiterando: “Este delantal me lo encontré caminando por las calles de Córdoba o él me encontró y nos hicimos amigos”. En medio de la serie de capítulos que se presentan a diario los buenos comentarios por parte de los usuarios hacia la actriz fueron más que evidentes e incluso era una de las favoritas por el público.

Pero, recientemente, la situación se transformó para Londoño, pues la serie de críticas por sus actitudes no se han hecho esperar, inundando las respectivas redes sociales de ‘MasterChef Celebrity España’, pues allí se lee: “Mira como se agrandó la Colombiana, tanto arroz por haber hecho una mala copia de una novela Mexicana”, “Qué decepción con Laura. Era mi favorita, pero quiero que se vaya ya”, “Laura fue muy soberbia y rencorosa… Creo que no estuvo a la altura”.