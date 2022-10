Mike Bahía apareció calvo en redes sociales, ¿está enfermo?

Mike y Greeicy Rendón están viviendo una de las etapas más esperadas y bonitas para ellos: el de ser padres. Por eso, han pasado ya varios meses en su casa sin perderse un solo segundo con su bebé. La mayoría de historias vistas en sus redes sociales, son en la casa, haciendo lo cotidiano: cocinando, haciendo ejercicio, tocando el piano, etc.

Los dos cantantes suelen ser demasiado amorosos entre ellos, sobre todo desde el sentido del humor, lo que disfrutan demasiado. Por eso, no es extraño que Greeicy lo grabe mientras él está haciendo alguna actividad, incluso íntima, pues hasta en la ducha lo ha hecho.

Sin embargo, esta vez no fue tan ‘grave’, pues no estaba haciendo algo íntimo, sino simplemente cocinando. Lo que sorprendió a algunos, fue la manera en la que se veía, pues lucía muy pálido y sin pelo: ni en la cabeza ni en la barba.

Greeicy le preguntó que estaba cocinando, mientras le enfocaba la cara y el plato. Obviamente, dicho video no iba a pasar desapercibido por sus seguidores, por eso empezaron a especular si quizá el cantante tenía alguna enfermedad grave que lo tuviera de dicha forma, pero ninguno de los dos ha aclarado qué está pasando.

Sin embargo, otros aseguran que no está pasando nada grave, simplemente que muchos no están acostumbrados a verlo sin cabello, sobre todo porque los hombres suelen lucir un poco diferentes con barba.

“Son una pareja artísticamente talentosa, pero muy lobos en sus apariencias” “Es que no es lo que opinemos si nos gusta o no, es como a él le guste y encante. Si para él está bien y le gusta, su cambio de look, es lo que importa” “Pa las mujeres el maquillaje y para algunos hombres la barba, definitivamente”