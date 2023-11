“Tampoco es el fin del mundo”: Luisa Fernanda W le respondió a quienes la critican por quejarse de su peso

Luisa Fernanda W desató polémica hace pocas horas luego de que anunciara lo mal que se siente por haber aumentado de peso en los últimos días. Y a propósito de esto, la joven despertó la indignación de algunos internautas que le dejaron comentarios incómodos. Sin embargo, no se quedó callada y les respondió contundentemente.

La creadora de contenido ha tenido un par de meses en los que ha estado muy juiciosa en relación a su figura y salud, dejando ver lo mucho que le ha estado dedicando a sus rutinas de ejercicios en el gimnasio y en su casa, al igual que su prometido, Pipe Bueno.

Sin embargo, hace pocas horas le contó a sus seguidores que, a pesar de su trabajo para mantenerse en forma, no se siente del todo bien consigo misma debido a que aumentó cuatro kilos en los últimos días, mostrando cómo esto se hace evidente al ponerse un pantalón que le aprieta en la cintura.

“Últimamente no me siento tan cómoda con mi cuerpo, me subí 4 kilos en un mes... entonces toda la ropa que me pongo me hace sentir incómoda, nada de mi clóset me queda como antes”, contó en una historia, indicando también que este detalle comienza a afectar su autoestima.

Pero tal parece que, según comentó Luisa Fernanda W horas después en otra historia, algunos internautas la han criticado por quejarse de su aumento de peso, dejándole saber que hay cosas peores por las cuales angustiarse.

“No entiendo por qué hay gente que dice: ‘hay peores cosas en la vida’”, contó la influencer con un tono molesto.

Luisa Fernanda W le respondió a la gente que la critica por quejarse de su peso

En la misma historia, la colombiana aprovechó para aclarar la situación, dejándole saber a sus seguidores que el hecho de haber compartido esto no significa que para ella sea un gran problema, indicando que si bien le afecta no se ha convertido en un detalle que esté dominando su vida.

“¿Quién está diciendo que no hay cosas peores en la vida? ¿Quién está diciendo que hay gente que no la pasa mal? O sea, que realmente la pasa mal. No, simplemente solo les compartía algo por lo cual estoy pasando ahorita que gracias a Dios tampoco es algo que esté afectando. Normal, o sea, es un proceso que estoy viviendo”, dijo Luisa Fernanda W.

También destacó que este aumento de peso podría deberse a las semanas movidas que tuvo hace poco, enlistando sus viajes a Italia, París y los Emiratos Árabes Unidos y lo mucho que disfrutó de la gastronomía local.