“Deje de hablar estupideces”: Luisa Fernanda W se despachó contra quienes critican a sus hijos

Luisa Fernanda W explotó en las redes sociales tras recibir una serie de mensajes negativos en donde la tildaban a ella y a su prometido, Pipe Bueno, de ser unos padres descuidados, criticando a sus dos hijos en el proceso. Ante esto, la influencer respondió con un contundente mensaje que generó muchos comentarios.

La pareja ha estado en la mira de muchos internautas luego de que tras varios años de noviazgo finalmente anunciaron que contraerán matrimonio, mostrando a través de sus redes sociales cómo fue la emotiva propuesta en Dubái, la cual enterneció y emocionó a sus fanáticos, quienes le dejaron varias felicitaciones.

Pero una vez que llegaron a Colombia, ambos personajes retomaron sus rutinas habituales, dividiendo su tiempo entre sus facetas profesionales, las de papás y las personales, mostrando en sus historias un poco de cada una de ellas, tal y como suelen hacer con frecuencia.

Sin embargo, durante el pasado 31 de octubre, tanto Pipe Bueno como Luisa Fernanda W decidieron hacer una breve pausa para mostrarle a sus seguidores que no dejarían pasar por alto la fecha, revelando los divertidos disfraces que tomaron en cuenta en conjunto, basados en personajes de Hanna-Barbera.

En el post se puede ver que la empresaria se disfrazó de Daphne, el cantante de Freddy y los dos pequeños de Scooby-Doo, haciendo referencia a las caricaturas antiguas del mismo nombre.

Y si bien varios de sus seguidores los aplaudieron por lo bien que les quedaron los atuendos, algunos se enfocaron en su hijo mayor, Máximo, asegurando que se veía muy triste en la publicación y especulando que desde que tuvieron a su segundo hijo, el más grande ha quedado aislado.

“Máximo se ve super apagado”, “Por encima se nota la preferencia y no solo en esta publicación”, “Máximo cambió el semblante alegre, se siente olvidado” y “Deberían dedicarle tiempo y AMOR a sus hijos por igual. Máximo es el reflejo de que eso no está pasando” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

Luisa Fernanda W explotó tras leer los comentarios negativos

A propósito de los diferentes mensajes que los usuarios de Instagram dejaron en su publicación, Luisa Fernanda W decidió poner un alto a las críticas y las especulaciones, aclarando de manera contundente el panorama para evitar que ella, su prometido y sus hijos fueran el blanco de los haters.

“Deje de hablar estupideces que usted no vive con nosotros. Sinceramente hay gente muy ridícula, se meten con un niño y con una familia que no conocen de puertas para adentro. Gracias a Dios a mis hijos les sobra AMOR y se les da por igual, y parte de ese amor no lo mostramos en redes porque por ahí viven rondando los envidiosos”, dijo contundentemente la influencer.

También aprovechó para aclarar en la descripción del post la razón por la que Máximo se veía triste en las fotos: ”Luchamos mucho para lograr una foto, ya que Máximo no quería ser Scooby jajajaja quería disfrazarse otra vez de pirata, así que le quité el de scooby y le puse el de pirata, nada que hacer”.