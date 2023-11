Luisa Fernanda W mostró sus kilos de más que están afectando su autoestima

La creadora de contenido, Luisa Fernanda W, luego de darse a conocer como una de las pioneras en el entretenimiento por medio de las redes sociales con videos en plataformas como YouTube, actualmente sorprende a sus seguidores con los cambios que ha tenido en su vida tras mostrar lo polifacética que puede llegar a ser, al crear su propia marca de cosméticos, un restaurante, haber enfrentado el mayor dolor tras la trágica muerte de su novio Fabio Legarda, y ahora su rol como madre y prometida del cantante Pipe Bueno.

La Instagramer ha dado mucho de qué hablar con el nuevo estilo que muestra en esta plataforma, el cual ha dado a conocer que se debe por la nueva etapa en la que se encuentra, ya que los cambios de pensamiento y la madurez que ha obtenido la han llevado a enfocarse en otras cosas y cambiar incluso, sin perder su estilo, su manera de vestir.

Es por ello, que para ser parte de los asistentes del último concierto de RBD en Medellín, la paisa dejó saber a sus fans que no les preparó uno de sus tan acostumbrados videos de “get ready with me”, explicando un día después de la presentación de los mexicanos en Colombia, el por qué de la ausencia de este tipo de contenidos en sus plataformas.

Luisa Fernanda W habló del proceso que vive y su autoestima

Por medio de un fotografía y un corto video, abrió su corazón a sus más de 19 millones de seguidores, a quienes les confesó que a pesar de estar en un momento maravilloso de su vida, una situación, que para muchos es “una tontería”, para ella, es algo que no la hace sentir cómoda.

“Últimamente no me siento tan cómoda con mi cuerpo, me subí 4 kilos en un mes... entonces toda la ropa que me pongo me hace sentir incómoda, nada de mi clóset me queda como antes, esa es la razón por la cual no me vieron usando un crop top, esa es la razón de que últimamente ande un poco de mis historias”, comenzó diciendo.

Además indicó que: “NUNCA había pasado por una situación así, donde le prestara tanta atención a mi peso, espero trabajar en esto y superar este episodio de baja autoestima”.

La influenciadora aprovechó para indicar que algunas personas en redes sociales son “muy crueles” y que cada palabra llena de odio la ha afectado, puesto que incluso ni en sus dos embarazos, se había sentido tan mal con ella misma.

Luego, con un corto video, dejó ver cómo se le ha transformado su figura, al punto en el que sus pantalones no le cierran y le hacen sentir incómoda con como se ve frente al espejo.

