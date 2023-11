“Me tocó hacer gárgaras”: Jhonny Rivera contó la mala experiencia que vivió en uno de sus conciertos

Jhonny Rivera le contó a sus seguidores que durante una de sus recientes presentaciones se llevó una mala experiencia mientras cantaba, teniendo que aguantarse el malestar en medio del concierto. Sin embargo, al final terminó bromeando al respecto, sacando un chiste sobre la situación e incluso compadeciéndose por la otra parte afectada.

El cantante ha estado ocupado durante los últimos meses ofreciendo una gran cantidad de shows por toda Colombia, llegando a sus fanáticos de varios territorios para que puedan disfrutar de su música y compartir junto a él, incluso a veces muy de cerca cuando invita a algunos de ellos a subir a la tarima.

Puede leer: ¿Efecto Jenny? Jhonny Rivera se realizó procedimiento estético y sus fans están en vilo por el resultado

Pero además de ser atento con sus fanáticos durante sus presentaciones, el artista también suele mantener un buen contacto con ellos en las redes sociales, compartiendo no solo detalles de su vida profesional, sino también de otros aspectos más personales, además de una que otra anécdota u ocurrencia que suele hacer reír a sus seguidores en el proceso.

Y a propósito de esto último, Jhonny Rivera compartió a través de una historia de Instagram una curiosa anécdota de su más reciente presentación, indicando que en pleno concierto pasó un momento poco agradable debido a un zancudo.

“Usted sabe que uno tiene que tomar aire, que cuando la brasa está muy encima hay que tomar el aire por la boca. Entonces: ‘cuando se quiere y se adora con el alma’, se me fue un zancudo”, indicó el artista mientras replicaba el gesto que hizo en el concierto para tener más aire.

Lea también: Jenny López, novia de Jhonny Rivera, le calló la boca a envidiosos con nominación a prestigioso premio

Así reaccionó Jhonny Rivera ante la situación con el zancudo

Ante la situación, el intérprete de ‘Acapulco’ aprovechó para contar que si bien logró sentir el momento exacto en el que aspiro al insecto, igualmente siguió adelante con el espectáculo, sin interrumpir su canción, bromeando un poco al respecto.

“Yo lo sentí y seguí cantando. Yo no dije nada ahí, yo dije fue al ratico, que si iban a hacer un inventario al día siguiente y les faltaba un zancudo, que no lo buscaran más, que yo me lo había comido”, contó jocosamente Jhonny Rivera.

Finalmente indicó que la situación no fue nada agradable para él, revelando que tenía un gusto amargo y que tuvo que recurrir al alcohol para quitarse el mal sabor de boca.

“Se quedaba un sabor acá como amargo. Me tocó hacer gárgaras con whisky para que se me quitara eso”, dijo el cantante entre risas.