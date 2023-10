“No sé cómo voy a quedar”, Jhonny Rivera advirtió sobre los motivos por los que se ausentará de redes sociales

Jhonny rivera en El Desafío The Box Jhonny Rivera estuvo en El Desafió The Box y contó cómo descubrió que era cantante / Captura de video Caracol Televisión

El cantante de música popular, Jhonny Rivera, ha logrado un importante reconocimiento dentro de los exponentes de este género musical gracias a su larga trayectoria artística, además de ser el padre del cantante de música urbana y reguetón, Andy Rivera. El pereirano ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses por su relación sentimental con Jenny López, una joven de 20 años de edad, a la que le lleva una diferencia de edad de 30 años.

El intérprete de ‘No te guardo rencor’ es muy activo en sus redes sociales donde comparte apartes de su vida artística, su pasión por los animales, su rol de padre y abuelo, sus negocios, sus ocurrencias y ahora, el idilio de amor que vive con su corista.

El cantante aprovechó que sus seguidores están atentos a cada uno de las historias que tiene para contar, para revelar a sus más de tres millones de seguidores el posible motivo de su ausencia en redes sociales, lo que varios interpretaron como un retoquito para disimular el paso del tiempo y evitar los comentarios por la diferencia de edad con su joven novia.

Por medio de sus historias de Instagram, como es usual mientras va manejando, Jhonny Rivera reveló que iba camino a realizarse un tratamiento en su piel. “Voy asustado porque dicen que eso siempre queda uno rojo, moretiado, bueno, mejor dicho no sé cómo voy a quedar, pero creo que me tendré que ausentar por ahí unos tres díitas”, comentó.

También aclaró que todo depende de como quede, puesto que no tiene claridad sobre el tema, pero prefirió anunciar a sus seguidores en dado caso de que llegue a ausentarse de su perfil de Instagram, para que no se angustien y no comiencen las especulaciones erróneas.

Vale la pena recordar que a sus 49 años de edad, Jhonny goza de un cuerpo tonificado gracias a las rutinas de ejercicio que realiza, pero poco ha mencionado sobre las ayudas extra que usa para evitar las líneas de expresión en su rostro y mantener su piel saludable a pesar del paso de los años.

