¿Efecto Jenny? Jhonny Rivera se realizó procedimiento estético y sus fans están en vilo por el resultado

El pereirano Jhonny Rivera es uno de los cantantes más escuchados del género popular en Colombia, mismo que no solo se ha destacado por su talento para los micrófonos y las tarimas, a esto se le suma el inmenso cariño y recibimiento que tiene en las redes sociales; lugar en el que recientemente despertó la preocupación de sus fans al darles a conocer que se había mandado a realizar un procedimiento estético que lo tendrá incapacitado por varios días.

Ya son más de 3,3 millones de seguidores los que acumula el intérprete de ‘Acapulco’ en su perfil de Instagram, plataforma en la que recientemente salió en sus Historias, con unos lentes totalmente oscuros y con notorios gestos de incomodidad en su rostro.

Esto le puede interesar: No se ha posesionado Fico y Marbelle ya mandó a trastear a Daniel Quintero con contundente declaración

Jhonny Rivera se sometió a delicado procedimiento estético y puso en vilo a sus seguidores

Como es común con el trato con su fanaticada, Rivera no se aguantó las ganas y decidió revelarles que se había sometido a un procedimiento laser, realizado en el contorno de sus ojos; proceso que le ha hecho usar varios vendajes en su rostro:

“Me hice un procedimiento en los ojos, entonces están muy rojos. Pero tampoco es algo del otro mundo, tampoco vayan a esperar que se van a encontrar con un supercambio. Fue algo leve que me hice, pero de todas formas da enrojecimiento y un ‘poquito’ de mal aspecto que me va a durar unos días. Pero ya el sábado estaremos de pelea”, fueron las palabras del risaraldense con las que calmó a quienes siguen su vida y carrera.

No se lo puede perder: “‘Perrito’ bravo de la derecha”: A Daniel Samper le salió el tiro por la culata por burlarse del disfraz de Alcocer