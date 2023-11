“Me están amenazando” El influencer Dominic Wolf tendría nuevamente problemas en Colombia

El influencer Dominic Wolf, es un alemán que vive en Bucaramanga y desde que se decidió quedar en Colombia se ha encargado de dejar en alto el país a través de su contenido digital mostrando todo lo lindo que tiene nuestra tierra, en su diversidad, los paisajes y su gastronomía.

Wolf, cuyo contenido se centra en promover el turismo en Colombia, denunció que uno de los proveedores que le colaboró con el contacto de un diseñador que elaboró las camisetas que él vende, patentó los diseños y ahora le cobra por los derechos de autor.

“Me está amenazando con sus abogados políticos con que le debo pagar 250 millones de pesos (COP) para que me dejen en paz y que yo pueda seguir vendiendo mis propias camisetas”, comentó el influenciador alemán.

Dominic no quiso dar el nombre del individuo que registró la patente en su video. “A pesar de que el 99% de los colombianos somos los buenos, hay un 1 % que quiere lucrarse haciendo daño, aprovechándose de los extranjeros”, añadió.

Wolf no explicó quién es la persona que se quiere aprovechar de él, pero comentó: “Y saben qué, yo no me dejo intimidar de nadie, yo sigo mi camino y por eso ya no están los diseños anteriores, sino que creamos nuevos diseños hasta más bonitos”.

Es la segunda vez que el creador de contenido alemán tiene un problema por culpa de una camiseta. El pasado 14 de agosto contó que la FCF le pidió bajar los videos en los que aparecía con la camiseta de la Selección, pues, a su juicio, hizo un uso ilegítimo de los signos distintivos

“En los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la Indumentaria y la Camiseta Oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado”, comunicó al respecto la Federación en esa ocasión. Por ese episodio, Wolf decidió lanzar su propia línea.