Andrea Petro y Dominic Wolf protagonizan polémica por diseños de camisetas de Colombia

Una cuenta en redes sociales dedicada al espectáculo y farándula colombiana ha publicado unas capturas de pantalla que ha encendido la polémica al involucrar a Andrea Petro y al creador de contenido Dominc Wolf por el uso de la identidad colombiana.

“Con todo el respeto y amor por nuestro país estos años y gracias por ello. No me parece que trates de hacer bussines con nuestra identidad. Lamento lo que te está pasando, pero creo que por ahí no es. Bienvenida toda persona que ame nuestro país y cultura, pero ayúdenos a mostrar que bello que es, no se aprovechen de ella” son las palabras que escribió Andrea Petro en una historia de Instagram.

Al ser publicada por la cuenta consiguió la reacción del alemán que no se quedó callada ante la situación y aseguró en un comentario que lejos de lo que se le señala lo único que está haciendo es crear oportunidades laborales en Colombia, al ser hechas en el país.

La reacción de Dominic Wolf

Se trata de cinco diseños que sacó luego de que hace unas semanas atrás el influencer reveló que la Federación Colombiana de Fútbol le pidió que retirara las publicaciones en las que aparecía con la camiseta de la selección Colombia. En un videoclip se mostró bastante molesto e indignado por la misiva que le hizo llegar la institución, en cabeza del presidente Ramon Jesurún.

“Lo que estoy haciendo con mi emprendimiento de mi marca de ropa @dominicwolf_store es crear empleo en Colombia porque son prendas hechas en Colombia, estoy pagando muchos impuestos en Colombia, con los diseños estoy dejando en alto el nombre de Colombia y además mi marca de ropa ha sido el mayor donador a mi fundación @fundacion_dominic la cual hace obras sociales solo en Colombia”, escribió en primera instancia Dominic Wolf.

Luego hizo referencia a que cada inversión que tiene la hace en Colombia y que de esa forma hace una retribución a la economía, aunado a que sus publicaciones siempre han sido para enaltecer al país y que por medio de su contenido se han sumado otros extranjeros a querer al país.

“Además, estamos en un país democrático de libre competencia donde es normal que una empresa obtendrá algunas ganancias. Y como yo vivo en Colombia y viajo por Colombia, mis inversiones en su mayoría se hacen en Colombia retribuyendo a la economía colombiana. Además, hablando de mis videos que han llegado a millones de colombianos, también han llegado a más de 100 millones de extranjeros y lo único que hago es hablar bien de Colombia. Yo sé que el español no es mi idioma materno y con todo el respeto del mundo, ¿pero alguien me puede explicar de qué manera me estoy ‘aprovechando’ de Colombia?”, agregó.

Andrea Petro lo llama “oportunista”

Pero más tarde llegó un video de Andrea Petro en respuesta a la situación que expuso Dominic Wolf en el que aclaró cuál era su punto de crítica y en el que reconoce la labor del influencer, pero crítica que haya sacado la línea de camisetas tras el escándalo con la Federación Colombiana de Fútbol.

“Quiero aclarar y parar este debate, porque la violencia verbal está siendo demasiado excesiva y los comentarios de la gente también agresivos. Y quiero aclarar la situación y nunca te he criticado el hecho de que hayas trabajado en Colombia, es más, llevo años siguiéndote en redes. Me parece muy bonito y muy chévere lo que haces. Solamente estoy criticando el hecho de haber sacado una camiseta, promocionando una camiseta después del escándalo que hubo, me parece un poco oportunista y pues son mis opiniones, es tu bussines, cada quien se aprovecha de las situaciones como se le dé la gana. Pero en ningún momento voy a criticar todo lo que has hecho por el país, no era mi voluntad, pero yo creo que esto se está yendo demasiado lejos, y sobre todo se está yendo por donde no es y ya, perdón si te ofendí, pero no me gustó lo de la camiseta”, dijo en un video Andrea Petro.