“Un puño en la cara”, FCF hizo borrar contenidos de influenciador por usar la Tricolor

La pasión por el fútbol y la admiración por la cultura colombiana llevaron al reconocido influencer alemán Dominic Fabian Wolf a lucir con orgullo la camiseta de la Selección Colombia en sus videos, sin embargo, una inesperada advertencia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lo ha llevado a retirar sus videos en medio de una amenaza legal.

Dominic Fabian Wolf, quien ha compartido su amor por Colombia a través de sus contenidos en redes sociales, solía vestir con entusiasmo la camiseta de la Selección Nacional como un símbolo de su cariño por el país. Consideraba que esta prenda no solo representaba el fútbol, sino también la rica cultura colombiana que tanto le atrajo desde sus primeros encuentros.

Advertencia de la FCF por usar su camiseta en videos

Wolf manifestó que recibió una comunicación oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en la que se le solicitaba retirar varios videos promocionales de sus redes en los que aparecía usando la camiseta de la Selección.

“Ha llegado un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol FCF no tan agradable”, señaló el europeo, en donde le dicen que “Si no retiro dichos videos me dijeron que van a iniciar acciones legales en mi contra”.

Esto por no contar con los derechos de imagen necesarios para utilizar la prenda en sus contenidos.

La difícil decisión

Si bien había encontrado en la camiseta de la Selección Colombia una forma de expresar su amor y respeto por el país, la advertencia de la FCF lo llevó a tomar una decisión difícil. Para evitar problemas legales, Wolf decidió retirar los videos que habían sido objeto de la carta de la Federación.

“Para no meterme en problemas legales en Colombia, ya retiré dichos videos, los cuales realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”, añadió.

Un puño en la cara

Con respecto a esta situación, Dominic Fabian Wolf compartió su descontento y decepción a través de un video en sus redes sociales. Explicó que, aunque retiró los videos con la camiseta de la Selección, sigue manteniendo su amor por Colombia y su compromiso con sus seguidores. Afirmó que esta experiencia no disminuirá su admiración por el país y su deseo de seguir compartiendo contenido relacionado con Colombia.

“¿Qué tal esto?, cómo me hace sentir esto?, saben cuánto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales, me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”, refirió sobre la situación.