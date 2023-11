¿No está embarazada? Usuarios de redes sociales notaron un pequeño detalle en la ‘pancita’ de ‘Epa Colombia’

‘Epa Colombia’ en semanas anteriores había sido foco de comentarios en redes sociales debido al anuncio y confirmación de su primer embarazo. Este procedimiento se llevó a cabo bajo fecundación in vitro. Esto ha sido algo que la empresaria había deseado desde hace unos años, pero que ahora los seguidores en sus redes sociales están replantearse sobre si es cierto o falso dicha información.

Por su parte, su actual pareja, Karol Samantha se ha mostrado en redes sociales apoyando el proceso de ‘Epa Colombia’, incluso llegando a considerar la idea de darle el apellido a la pequeña, porque según lo que había revelado la pareja, Daneidy Barrera estaría esperando una niña. Todo esto giró en torno a un video publicado en sus redes sociales, donde además generó miles de preguntas en el Instagram personal de la empresaria, donde reveló que la niña se llamaría Dapne Samara Barrera Barbosa.

Esto notaron los usuarios sobre la ‘pancita’ de ‘Epa Colombia’

En su más reciente publicación de Instagram se pudo ver que ‘Epa Colombia’ estaba alistándose para asistir a una de las cuatro fechas de RBD en Medellín. En este video mostró todo el proceso de maquillaje y vestuario para la ocasión. Pero en lo que muchos se fijaron, fue en la ‘pancita’, ya que no se le veía el viente normal para el tiempo de gestación que tiene. Comentarios como “Uy pero esta mujer para estar embarazada no tiene nada de barriga. ¡Todo bien con tu bebé!”, “Se ve tan diferente que no pareciera que estuviera embarazada.”, “Fijo lo del bebé fue puro show para llamar la atención”. Hasta el momento la empresaria no ha comentado nada al respecto, o alguna novedad frente a su embarazo.