Estos son los tips de Luisa Fernanda W para lograr que sucedan cosas buenas

Luisa Fernanda W es una joven paisa considerada como la pionera de los youtubers e influenciadore, puesto que desde adolescente comenzó a generar contenido de humor y entretenimiento en YouTube y con el paso del tiempo migró a otras plataformas para seguir construyendo una audiencia de millones de seguidores que la han visto reinventarse.

Ahora que está comprometida con Pipe Bueno y que es mamá de Máximo y de Dómenic, se consolidó no solo como creadora de contenido sino como una exitosa empresaria con su restaurante y su marca de cosméticos, por lo que suele compartir ahora con sus más de 19 millones de seguidores, cómo ha logrado cada uno de los sueños que se ha planteado.

Tips de Luisa Fernanda W para lograr que sucedan cosas buenas

Por medio de un video en el que se iba arreglando en compañía de sus fans, Luisa Fernanda W compartió un reflexivo mensaje con el que confesó qué es lo que a ella le ha funcionado para lograr cosas buenas.

“Todo lo que tú hagas, hasta lo más mínimo siempre póngale, amor y fe, y cuando esos dos ingredientes se juntan la magia sucede”, comenzó diciendo.

También dejó saber que además de su disciplina, le debe mucho a los libros que ha leído, con los que ha conseguido inspiración para ser cada día una mejor persona sin importar el qué dirán en redes sociales, por lo que dijo:

“Hay que entender que en nuestras vidas a veces pasamos por cosas buenas, otras no tan buenas, pero siempre debemos pensar que eso no tan chévere por lo que estamos pasando va a traer algo muy bueno a nuestras vidas, no lo duden, que así es. Cuando se toma es no tan chévere como aprendizaje la magia sucede”.

Su mensaje estuvo enfocado a vibrar siempre en el amor, en tener cuidado con las palabras para uno mismo y lo que se le dice a los demás para no herir y hacer un daño irreparable en los otros. También añadió que en tema de los proyectos que sueña suele enfocarse en lograr un bien común, siendo un buen ser humano, puesto que según ella y lo que ha experimentado, ser buena persona trae grandes beneficios.