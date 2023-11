“Fueron años de depresión”, Alejandra Borrero confesó cómo fue revelar su homosexualidad a sus padres

La actriz Alejandra Borrero cuenta con una trayectoria de más de 30 años en teatro, cine y televisión, tanto que creó un recinto dedicado para darle la nueva oportunidad a los actores que desde las tablas demuestran su talento por medio de historias que conquistan a los asistentes. También ha participado en importantes producciones como ‘Francisco, el matemático’, ‘A corazón abierto’, ‘Azúcar’, entre otros.

La directora de Casa E Borrero, ha mantenido su vida privada lejos de los escándalos de los medios de comunicación, pero incluso en algunas ocasiones, ha hablado de algunos apartes de su intimidad para crear conciencia y enviar mensajes a quienes han atravesado por lo mismo que ella y a quienes la oyen y la ven para que eviten cometer algunos errores que causan heridas en los demás.

Alejandra hace varios años compartió sin tapujos su homosexualidad con sus espectadores, por lo que al revelar abiertamente su orientación sexual, dio ánimo y pie a otros famosos a exponer sin problema sin importar el qué dirán, lo que los identifica, por lo que se convirtió en activista de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pero lo que pocos conocen es el difícil momento que vivió al hablar abiertamente del tema con sus familiares.

Lea también: ¿Margarita Rosa y Alejandra Borrero de pelea? Esto es lo que se sabe al respecto

En entrevista para ‘La sala de Laura Acuña’ Borrero abrió su corazón una vez más e indicó cómo tomaron sus padres sus preferencias sexuales, además de revelar cómo se dio cuenta que era bisexual.

“Creo y sé que habría un camino para todos. Fue dar ese primer palazo que no se había dado nadie, siendo protagonista de novelas, teniendo todo un mundo que cuidar. Fue algo muy especial. Yo no sabía si era o no era, me enamoré de Pepe Sánchez (director de Café) y pude decir que era bisexual, pero en esa época era como: ‘¡Oh, no!’”, indicó.

Sobre la reacción de su familia acerca de su orientación sexual comentó: “Fueron años de introspección, de depresión, de darme cuenta y entender quién era y cómo era. Después de ser el orgullo de mis papás, entrar a golpearlos de esa manera. Sin embargo, sentir el amor y apoyo de ellos ha sido muy especial y en este momento en mi casa es parte de la vida, como tendría que ser en cada una de las casas de ustedes”.

También aprovechó el espacio de Laura Acuña y Cristina Estupiñan para enviar un contundente mensaje a las familias y los familiares de quienes se declaran abiertamente homosexuales, para no causar heridas profundas que no solo rompen lazos, sino que causan serios problemas emocionales y mentales.

Le puede interesar: ¿Alejandra Borrero en quiebra?, la actriz confesó que puso su casa en venta

“Para todos es difícil. Nunca ha sido fácil. Uno siempre ha querido complacer o hacer sentir orgullosos a sus papás. Así que este tipo de cosas son difíciles, hay que vivirlas. Eso poco a poco se va convirtiendo. Si uno ama a su hijo de algún modo tendrá que aceptar”, acotó.