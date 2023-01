“Detesto que me definan así”: Alejandra Borrero reveló que no le gusta hablar de su sexualidad

Alejandra Borrero se ha destacado por ser una de las mejores actrices del país. Ha dedicado toda su vida a la televisión nacional y esto le ha traído reconocimiento, fama, dinero y amor. Sin embargo, en un país tan conservador como lo sigue siendo Colombia, no fue fácil ‘salir del closet’ respecto a su sexualidad. En la actualidad, no es que no le guste hablar del tema, pero considera que mucha gente la define solamente por una cosa.

Lea también: Agéndese: Alimentarte Food Festival llegó en su edición número 20

Sin duda, desde hace tres años, cuando empezó la pandemia, a Alejandra le cambió la vida. Su bebé, ‘Casa E’, entró en crisis económica y tuvo que cerrar a las pocas semanas de iniciar la emergencia sanitaria mundial. No pudo seguir pagando el local, trató de seguir el negocio de forma virtual y dar clases y obras de teatro desde allí y para rematar, en marzo del 2021, perdió a su compañera de vida, su novia.

Alejandra Borrero reveló que no le gusta hablar de su sexualidad

En medio de una entrevista con ‘Día a Día’, Alejandra Borrero recordó todo el camino que ha tenido que recorrer desde que habló abiertamente de su sexualidad. No le da pena, ni la intimida, pero no le gusta que la clasifiquen solamente por eso, “Soy alejandra, soy gay, que le gusta el arte” afirmó la actriz.

Lea también: ¿Romance confirmado?, Majo Vargas se besó con Juan Manuel Restrepo

Además de eso, algunos usuarios que comentan sobre ella, recuerdan que cuando decidió confesar que era lesbiana, gracias a la valentía que tuvo Ellen DeGeneres en su programa, las puertas se cerraron y dejaron de llamarla a programas.

Sin embargo, ella, muy tranquila, confesó que no le gustaban las mentiras, por ende, sentía la necesidad de revelar su verdad. Además de eso, el respecto por la inclinación sexual ha ido cambiando, cosa que les da más seguridad y confianza a las personas que hacen parte de la comunidad.