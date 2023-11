Estéreo Picnic 2024: Se reveló el cartel para la próxima edición

Estéreo Picnic 2024 llegará nuevamente a Briceño con un nuevo cartel con los artistas que formarán parte de un Mundo Distinto en 2024. Como Headliners, el festival anunció a Blink -182, Feid, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, Placebo, Greta Van Fleet, Thirty Seconds to Mars, M.I.A, The Offspring, Phoenix y Black Coffe.

Muchas eran las predicciones al respecto, muchas de ellas ciertas, otras no tanto. Pero los que han asistido a las ediciones anteriores, se encuentran felices por el regreso de Blink - 182, quien en la edición de este 2023 no se pudo presentar debido a las lesiones presentadas por el baterista Travis Baker. A raíz de la revelación de este cartel, ya se encuentra disponible los combos de 3 y 4 días para clientes del Grupo Aval.

Las voces del Ahora como Hozier, Dove Cameron, Gabriela Ponce, James Blake, Rina Sawayama, Omar Apollo, Nicolai Fella, Jaden, Susana Cala, Laura Pérez o Kevin Kaarl. El baile desenfrenado con YSY A, Tainy, Proyecto Uno, Puerto Candelaria, Fruko y Sus Tesos o el Grupo Frontera. Los bajos de El Presente en los beats de The Blaze, Four Tet, ZHU, Black Coffee, Okraa, Ruzto, The Blessed Madonna, Poolside, La Etnnia, Penyair, Latin Mafia, WhoMadeWho, Verraco y Overside.