‘El Gordo Ariel’ se va de Lo Sé Todo y su estado de salud sería la razón

‘El Gordo Ariel’, conocido como el principal presentador de Lo Sé Todo, además de ser el más importante. A pesar de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, ha mantenido al programa en uno de los principales según los Premios India Catalina. Sin embargo, la noticia de su deceso ha tomado por sorpresa a más de un televidente.

No es raro que los presentadores falten varios días al programa, no solo por vacaciones, sino por diferentes eventos en ciudades. Sin embargo, ‘El Gordo Ariel’ poco ha faltado al programa, por lo que causó impresión para algunos saber que no estaría presente y todo por su salud:

“Yo he estado en todas las emisiones, nada ha impedido que yo esté aquí frente a las cámaras, pero para mi es muy complicado dejar el programa y los espectadores, pero hace más de un año mi salud se ha complicado por mis vías respiratorias, pero aparte de respirar, me ese complicado una emoción, yo no puedo llorar porque me hiperventilo y he llegado a un estado crítico. Lo he pensado mucho y decidí retirarme de Lo Sé Todo, entro mañana a quirófano a las 5 de la mañana”, terminó por decir el presentador.

Sin duda, muchos usuarios en internet lo apoyaron y le desearon la mejor suerte para este momento complicado de salud, pero otros, debido a las mentiras que han dicho en el programa, se burlaron de él. Lo cierto es que parece que la situación es complicada, pues ‘El Gordo Ariel’ parecía bastante afectado por tener que irse indefinidamente del programa que le ha dado tanto cariño.