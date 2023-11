En redes mandaron a Margarita Rosa de Francisco a echarse ‘pomada’ por expresar sin tapujo sus opiniones políticas

Margarita Rosa de Francisco se ha destacado por ser una de las actrices más reconocidas en Colombia, distinción que reafirmó con su reciente premio en el Premio Horizonte en el Festival de Cine de Venecia. A pesar de su talento, la mujer, de 58 años, recibe constantes críticas por compartir abiertamente sus pensamientos políticos, incluso recientemente algunos internautas han intentado callarla por el hecho de no aparecer en la pantalla chica.

Ya son más de 2,5 millones de seguidores los que acumula De Francisco en su cuenta de ‘X’, anteriormente Twitter, lugar en donde compartió una frase con la que muchos de sus detractores la critican por sus posturas políticas: “Usted para qué habla si ya no aparece en televisión”

Inmediatamente realizado el trino, cientos de navegantes digitales se volcaron a su perfil para recordarle sucesos, por lo que su nombre se ha convertido en tendencia en este 2023, como: la elección de su hermana en el Consulado de Miami, Estados Unidos ; y su afirmación en la que indicó que no es ‘petrista’ y que no conoce de manera directa a Gustavo Petro.

“Cállate, no dices nada importante o interesante, un montón de babosadas políticas que no tienen sentido. Su piel está como su carrera, acabada”, “Por contratos para mis familiares”, “Los años dan sabiduría; pero a Margarita esa sabiduría se le marchitó”, “No sirvió como actriz mala cantante, pues imagínese no había de otra apoyar a un guerrillero”, “Crema # 4 o pomada y refugiarse en el consulado de su hermana” y “Por la mermelada”, fueron algunas de las reacciones en el post de la caleña.

