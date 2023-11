¿Por culpa de Kathy Sáenz? Sebastián Martínez mostró sus habilidades en la cocina y despertó malos comentarios

Uno de los actores más famosos en la industria del entretenimiento es Sebastián Martínez, un reconocido actor quien se ha destacado en diversas telenovelas, series de televisión nacionales e internacionales entre ellas, ‘Rosario tijeras’, ‘Pálpito’ y ‘Pa quererte’. Además, la amplia visibilidad que ha logrado adquirir ha traído consigo un cariño más que evidente a través de las redes sociales, especialmente Instagram en donde suele ser muy activo. Si bien, sus proyectos están entre Colombia y México lo cierto es que ha logrado generar varias risas entre sus fans, pues mostró sus habilidades en la cocina despertando diversos comentarios.

Y es que ‘TikTok’ se ha convertido en una de las más plataformas más atractivas en el mercado y por supuesto, los actores no han pasado de largo, pues varios actores entre ellos Sebastián no han dudado en utilizar y sacarle provecho de la mejor manera posible. Allí, se encarga de realizar los diversos videos que son tendencia, pero también deja ver que no todo es tan perfecto como parece, pues precisamente dio a conocer que la cocina no es precisamente su mejor habilidad.

Pues, Sebastián durante uno de los sus viajes a México, en donde lleva a cabo diversos proyectos lo cierto es que ni Kathy ni su hijo Amador suelen acompañarlo, ya que mantendrá en grabaciones o en distintos escenarios. En medio de esta situación, el actor compartió que en ocasiones opta por preparar su propia comida, pero no todo resultó como el paisa lo esperaba.

De acuerdo con el video compartido, “Síganme para recetas”, indicando que estaba preparando arroz con arveja y esta había sido el resultado mostrando un sartén con ambas preparaciones, sin embargo, los alimentos se pasaron de cocción a tal punto de que resultó quemándose. Pero eso sí, Sebastián no dudó en resaltar que aunque el arroz se encontraba de esta manera, las que estaban intactas eran precisamente, las arvejas.

“A mí el que me venga a decir que las arvejas no están en su punto, vamos a tener problemas quedó espectacular este arroz”, de paso volviendo a recordarles que debían seguirlo para más recetas. Lo cierto es que las risas no faltaron entre sus seguidores, pues no es la primera vez en que se encarga de entretener a sus fans de esta manera, poniéndole un poco de humor a las situaciones que vive.