“Mi identidad está con Cristo”: Jessica Cediel salió a defenderse tras indicar que Halloween es satánico y demoníaco

Una de las presentadoras y actrices más famosas en la esfera del entretenimiento es Jessica Cediel quien durante varios años ha figuras en diversos programas tanto de Caracol como de RCN. Sin embargo, decidió darle un nuevo rumbo a su carrera y explorando nuevos caminos esta vez en Estados Unidos, logrando ser parte de la cadena Telemundo. Pero, eso sí a pesar de estar alejada de Colombia sigue más activa que nunca a través de sus redes sociales, dejando ver diversos detalles de su vida. Sin embargo, en su más reciente aparición generó polémica, tanto así que la bogotana salió a defenderse de las críticas por indicar que Halloween es satánico y demoníaco.

Y es que ante la serie de malos comentarios que recibió la presentadora en las últimas horas no dudó en referirse al tema poco tiempo. La presentadora inició sus declaraciones indicando que precisamente este mensaje estaba dedicado a sus críticos: “Critican la labor que estoy haciendo, primero que todo para esos haters mucho amor y muchas bendiciones. Segundo, mi identidad está con Cristo que es quien conoce y mi corazón”.

Asimismo, la bogotana reiteró que estas personas suelen criticarla cuando sale con un escote e incluso en vestido de baño, pero aprovechó para ejemplificar la situación junto a dos televisores uno nuevo y uno viejo: “No te fijes en el empaque, porque televisor grande o pequeño es el mismo mensaje”, destacando que lo realmente importante no resulta ser la imagen. Asimismo, se refirió a que “muestra”, pues “Si tengo la bendición de que Dios me dio me regaló este empaque obviamente lo voy a recibir, valorar y ciudar”.

Por supuesto, sus palabras en contra de la celebración de Halloween tampoco pasaron de largo, pues reiteró que si ella tenía la posibilidad de seguir hablando del reino de Dios lo iba a hacer y seguir “tocando gente”. Pues precisamente esa es su mejor recompensa, “la relación que tiene yo tengo con Dios no me lo vas a quitar tu hater, porque es mía, es personal es algo que Dios me regalo y que cultivo todos los días por eso luzco así, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento”.

Lo cierto es que la serie de críticas produjeron que la presentadora volviera a referirse al tema, pues esta no es la primera vez en que termina siendo la protagonista de los malos comentarios. Sin embargo, una vez más Cediel indicó que está enfocada en cada uno de sus proyectos en donde lo más importante para ella, es precisamente su familia y Dios.