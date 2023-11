¿Los dejó mal parados? Flavia Dos Santos reveló la verdad detrás de la ‘millonadita’ que habría pedido en RCN

RCN televisión en medio de su iniciativa por cautivar a los televidentes con nuevas producciones no solo de noche con telenovelas como ‘Rigo’ y la trasmisión de ‘La ley del corazón’ y ‘A corazón’, el horario matutino tampoco pasa de largo, pues desde hace varios meses lanzaron ‘Hablando Claro’ bajo la presentación de Flavia Dos Santos. Una reconocida sexóloga y psicóloga, en donde varios televidentes llegan a contar sus historias con el fin de encontrar una solución. Sin embargo, desde hace varias semanas, salió en rumor en el que al parecer, Dos Santos para tener una segunda temporada del programa le pedía a RCN casi que el doble de sus ingresos actuales. Ante el hecho, la presentadora reveló la verdad detrás de la millonada que habría pedido en RCN.

Si bien, Flavia anda enfocada en cada uno de sus proyectos, lo cierto es que esta situación no pasó desapercibida. Pues, hace pocas horas a través de su cuenta de Instagram la sexóloga realizó una dinámica de preguntas en las que se refirió a diversos temas de su vida y por supuesto, la duda sobre la alta suma de dinero que habría pedido Dos Santos no habría sido nada baja, indicando si estas declaraciones resultaban siendo ciertas.

Ante el hecho y a través de un video, Flavia decidió referirse al tema. La psicóloga inició sus declaraciones indicando: “Mentiras al día siguiente ‘Lo sé todo’ rectifico, sacaron otra versión contando otra verdad. Esto no es verdad, nunca hubo lo que dijeron”. Seguidamente, la sexóloga reiteró que la molestia luego de que conoció esta información fue más que evidente, indicando que nunca le consultaron sobre este “chisme”, “estuve muy brava, pero muy brava porque me parece irresponsable que no lo llamen a uno para preguntar”.

Asimismo, Flavia aseguró que esta situación nunca se presentó, pues dejó claro que esta es una decisión exclusiva del canal, aclarando de paso que no resulta ser una decisión de números, pues como es bien conocido el rating del programa es bastante bueno: “Basado en los objetivos y en los proyectos del canal, gente uno tiene derecho a proyectar su empresa como quieras y si el canal quiere proyectar ahora otras cosas está en su derecho y quizás otro día quiere volver a hacerlo, pero créame que eso fue una mentira y lo rectificaron al día siguiente”.