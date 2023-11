Estas son las condiciones de Lina Tejeiro para salir con alguien “más común”

Lina Tejeiro es una actriz colombiana, nacida en Villavicencio, quien gracias a su profesionalismo se ha consolidado como una de las actrices más queridas por los televidentes, puesto que desde su participación en ‘Padres e Hijos’, ha encontrado la manera de reinventarse y seguir vigente en la televisión y el cine con papeles en ‘La Ley del Corazón’, ‘Venganza’, ‘Chichipatos’, ‘Un rabón con corazón’, entre otras producciones. Su vida en las redes sociales la hacen protagonista de su propia historia en la que ha dado de qué hablar por las decisiones que ha tomado y las relaciones que ha tenido.

En sus redes sociales, la creadora de contenido suele abrir espacios para interactuar con sus más de 10 millones de seguidores, con quienes toca distintos temas sobre su vida privada e incluso comparte su opinión sobre algunos temas, por lo que en sus más recientes publicaciones, habló del amor y del por qué suele fijarse en hombres que estén en la misma industria a la hora de entablar una relación.

Lea también: “Vieja saludable”, Lina Tejeiro respondió a quien le dijo que estará muy vieja cuando quiera tener hijos

Lina Tejeiro confesó qué debe tener un hombre del común para salir con ella

Lina Tejeiro reveló que sí daría una oportunidad con una persona “más común” siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones para poder entablar una relación sana y madura.

“Podría darme una oportunidad con alguien del común, siempre y cuando entienda mi trabajo”, explicó la llanera, quien enumeró las distintas situaciones que debe aceptar el hombre que quiera conquistarla y no sea parte de la industria del cine, la televisión y el entretenimiento.

Para la actriz es fundamental poder contar con la confianza de su pareja y que su libertad no sea transgredida, puesto que su trabajo y su pasión no pueden verse afectadas por una relación sentimental o las emociones de quien esté con ella y no sepa manejar sus emociones al no distinguir su parte profesional con su parte personal.

Es por ello que Tejeiro comentó que se fijaría en el hombre “del común”, que no sea famoso, o distinguido

que “tenga la madurez emocional de entender que hoy tal vez tengo que darme un beso en una escena con un compañero, o que tal vez mañana voy a estar metida en el estudio grabando cinco o seis horas y normalmente en los estudios no hay señal y uno no puede entrar el celular al estudio, y no se enoje porque no contesté o porque no me llegan los mensajes o que entienda que mañana tengo una escena de cama de pronto semidesnuda con otro compañero y eso no le incomode”.

“Obvio tiene que ver mucho la confianza que uno se dé como pareja, pero aún así no es tan fácil de sobrellevar”, concluyó.

Lea también: Mientras la critican por soltera, exnovio de Lina Tejeiro se casó y tuvo una hija

Finalmente, tras su explicación, reveló el por qué suele encontrar mayor afinidad con hombres como Andy Rivera, con quien duró años, y por qué duró tan poco con Norman Capuozzo, puesto que, según ella, “es más fácil que uno se relacione con gente de la industria o del medio porque entienden un poco más, no todos, pero entienden un poco más la industria, cómo se trabaja y como hacen parte del medio, lo asimilan un poco más fácil”.