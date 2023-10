Mientras la critican por soltera, exnovio de Lina Tejeiro se casó y tuvo una hija

La actriz Lina Tejeiro ha emocionado a sus seguidores hasta el punto de conmover a más de uno tras abrir su corazón y revelar algunos detalles de su vida donde no se sentía feliz con su apariencia física, puesto que mientras se robaba las miradas en ‘Padres e Hijos’, ella comenzaba a transformar su cuerpo para sentirse a gusto con lo que veía en el espejo. La llanera logró trabajar en su amor propio para sentirse tan bella como la ven sus fans y por ello es que actualmente recibe críticas por su soltería, puesto que lleva más de un año sin entablar una relación sentimental.

Y es que la creadora de contenido ha dado de qué hablar con sus relaciones amorosas, puesto que desde que terminó su relación de años con el cantante Andy Rivera, intentó enamorarse de nuevo, pero los dos hombres que lograron conquistarla, no duraron mucho con ella y ahora solo hacen parte del pasado.

Uno de ellos es el empresario venezonalo, Norman Capuozzo, quien sostuvo un noviazgo fugaz con la colombiana, a quien en su momento se le vio feliz, viajando por diferentes países, e incluso, llegaron a vivir juntos en el apartamento de Bogotá de Lina Tejeiro, pero sus formas de ver la vida, el mundo y sus proyectos, los alejaron por completo y lo que parecía una relación idílica, pasó a ser un amor que la llanera ya ni menciona.

Ex de Lina Tejeiro la olvidó por completo

El empresario deportivo, Norman Capuozzo, presidente de la compañía Gro Pro Sports Management, nunca salió a hablar de los motivos de su ruptura con la actriz, incluso de alejó de la prensa colombiana, pero quienes lo siguieron en Instagram fueron sorprendidos cuando el venezolano compartió algunas imágenes de su boda con Melanie Gerber, una reconocida modelo de Venezuela, con quien incluso, tuvo a su primera niña.

Mientras Norman está feliz, disfrutando de su amor, a Lina la critican en redes sociales por su soltería, por lo que sin pensarlo, reaccionó y respondió a quien dijo que el estar sin novio se debía. a que ella “debía joder mucho”, por lo que expresó: “¿Qué lo hace pensar que estoy soltera por jodida y no por elección? De hecho yo estoy soltera es porque tengo muy claro el tipo de persona que quiero a mi lado y hasta el momento no ha llegado porque si se tratara de salir con cualquier pendejo, hace rato hubiera salido con él, pero no es eso, es el hecho de que no me voy a conformar con menos de lo que yo quiero”.

