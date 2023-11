“Vieja saludable”, Lina Tejeiro respondió a quien le dijo que estará muy vieja cuando quiera tener hijos

La actriz Lina Tejeiro es una joven llanera que ha logrado abrirse campo en el mundo de la televisión y las redes sociales con su talento, puesto que desde que era una adolescente conquistó con su belleza al darle vida al personaje de Sammy en ‘Padres e Hijos’, para luego lograr papeles importantes en producciones como ‘Venganza’ y ‘La Ley del corazón’, además de demostrar lo polifacética que puede llegar a ser en sus tiktoks con imitaciones y voz en off. También es muy querida en las plataformas digitales por mostrarse tal cual es y revelar el proceso que ha vivido para sanar su corazón.

Lina Tejeiro ha dado mucho de qué hablar por los noviazgos que ha tenido, puesto que tras su larga relación con el cantante Andy Rivera y tras sus fallidos intentos de regresar, buscó darse nuevas oportunidades con el empresario Norman Capuozzo y el cantante Juan Duque, con quienes no duró más de unos cuantos meses.

Ahora, en medio de vida como soltera, la llanera ha recibido varias críticas, pero a pesar de ello, buscó un espacio para responder algunas dudas de sus seguidores, a quienes les respondió con total sinceridad, por lo que dio a conocer “¿Para cuándo el bebé?”.

Al interrogante de sus fans, indicó: “no sé, si siquiera está en mis prioridades ahorita ser mamá, aunque quiera ser mamá en algún momento de mi vida, no en este momento, ni siquiera tengo pareja, y en mis planes ya no tengo afán tampoco... El hecho de ser mamá no me hace sentir realizada, entonces no tengo afán”.

Lina Tejeiro habló de la posibilidad de adoptar o congelar óvulos

Tras su primera respuesta, otro de sus seguidores le dijo que después estará “muy vieja para tener bebés”, a lo que Lina con su característica forma de ser, aclaró:

“Pues vieja no sé, no creo, es más, yo me siento todavía joven... Soy de las personas que piensa que la juventud se lleva en el alma, además procuro comer muy bien, tener un cuerpo muy saludable, una mente sana para poder llegar VIEJA SALUDABLE y si después de pronto ya estoy muy vieja y no puedo tener hijos, pues puedo adoptar y si no, no tengo hijos”.

En cuanto a la posibilidad de congelar óvulos, la actriz mencionó que no lo había pensado, incluso no ha sentido curiosidad sobre el tema ni afán a pesar de tener varias conocidas que lo han hecho, pero no descartó la idea diciendo: “de pronto quizá más adelante, cuando tenga 36″.

