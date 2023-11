¿Brillando en Estados Unidos? Ella es la hija de ‘Boyacomán’ que roba suspiros y hace que desde ya lo llamen suegro

Sin duda, el humor se ha convertido en uno de los principales aspectos a llevar a cabo en medio de la esfera del entretenimiento, especialmente en cada uno los programas que se presentan a diario. Y uno de los comediantes que ha logrado destacarse en los últimos años ha sido Fredy Eduardo Quintero, mejor conocido como ‘Boyacomán’ quien hizo parte durante varios años de ‘Sábados felices’. Si bien, hace algún tiempo decidió abandonar Caracol televisión, siguiendo su carrera de forma individual en donde el amor también tocó su puerta con la auxiliar de vuelo y modelo Marcelo Marenco. Hace pocas semanas anunció su regreso al medio de comunicación siendo parte de ‘Día a Día’ y ‘La Red Caracol’. Sin embargo, su amplia visibilidad en redes sociales tampoco ha pasado de largo, tanto así que el amoroso mensaje en celebración del cumpleaños de su hija no faltó a pesar de la distancia, pues desde ya la joven se roba los suspiros en redes y al humorista ya lo llaman suegro.

Si bien, durante sus vacaciones el humorista no duda en irse a visitar diversos lugares con sus hijos, lo cierto es que son pocos los detalles que se conocen con respecto a su vínculo. Pero eso sí, en varias ocasiones el comediante ha dejado claro que el amor que siente por ellos es indiscutible e incluso son lo más importante para él y por supuesto, el día de sus cumpleaños no pasó por alto en las redes sociales. ‘Boyacomán’ inició sus declaraciones indicando: “Hoy cumple mi bebé, amor que me abrace y me recuerde cuán grande es Dios por regalármela como hija”.

Seguidamente, el famoso humorista reiteró que su hija es la primera en saber sobre cada uno de sus sueños y por ende, la serie de proyectos en los que se encuentra inmerso. Sin dejar de lado, la serie de emociones que atraviesa que si bien, en ocasiones son de felicidad, emoción y locura también lo apoya en sus momentos de tristeza y hasta molestia, dejando ver el excelente vínculo con el que cuenta con la menor: “Me da consejos como si tuviera 92 años, sonríe como la primera vez, aún aguanta mis chistes flojos y me ama sin excusas”.

Además, de las sentidas palabras Freddy sacó a flote algunos de los mejores momentos que han vivido juntos y también el apodo que le tiene desde muy corta edad, “eres mi pollito”. Lo cierto es que son pocos los detalles que se conocen de la expareja del famoso humorista, pues su relación se dio ya hace varios años y fruto de esta nacieron sus dos hijos, María José y Tomás.