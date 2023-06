¿Peligra la ‘Liga del Humor’?: ‘Boyacomán’ reveló la fórmula secreta para ganar ‘Sábados Felices’

Frey Eduardo Quintero es el nombre de pila del reconocido humorista ‘Boyacomán’, que fue invitado recientemente al formato web ‘Por La Ventana Pódcast’, dirigido por el comediante Camilo Díaz, mejor conocido como ‘Culotauro’. En la entrevista, el exintegrante de ‘Sábados Felices, reveló uno de sus secretos mejor guardados, el cual le permitió ganar en varias ocasiones el programa concurso de Caracol televisión.

Boyacomán se convierte en el segundo comediante reconocido en subirse a la ‘destartalada’ carrocería del carro insignia de ‘Por La Ventana’; luego de que semanas atrás lo hiciese Gerly Hassam Gómez; mismo que dio a conocer las dificultades que enfrentó en el momento que se divorció.

El capítulo 31 de este programa transmitido por YouTube, dio a conocer detalles de la vida profesional del cuenta chistes, oriundo de Jenesano, Boyacá; mismo que aseguró que hay un elemento crucial que debe tener en cuenta toda aquella persona que desee ganarse el millonario premio que ofrece el programa sabatino que cuenta con un Récord Guiness, por ser “el programa cómico con más años en la televisión mundial”.

¿Cómo ganar ‘Sábados Felices’?

Durante 21 años, Frey Eduardo hizo parte de este reconocido programa y asegura que más allá del talentoso y el bagaje en el escenario, la constancia juega un papel bastante crucial.

“El primer día que yo fui me gané $500.000 pesos, porque yo era la novedad. De ahí para allá, perdí un año entero. Pero, yo iba todos los meses y perdía ¿Pero qué pasaba? La gente no se queda hasta el final del programa para ver quien ganó. Entonces, como yo perdía, me dejaban volver, la gente pensaba que había entrado al elenco. Así dure un año y luego pase dos años ganando solo segundos puestos, entonces no me vetaban como si lo hacían con los que ganaban el primer puesto. Yo hice la mayoría de mi nombre perdiendo, pero nadie sabía”, enfatizó en humorista de 42 años.

