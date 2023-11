“Empiezo este nuevo reto”: Lucas Sampedro, hijastro de Catalina Gómez mostró el “ascenso” que tendría en Caracol

Ser parte de la industria del entretenimiento no resulta para nada sencillo, pero quien sin duda, quien desde muy corta edad estuvo inmerso en esta esfera es el hijo de Juan Esteban Sampedro, Vicepresidente de entretenimiento de Caracol televisión, Lucas Sampedro e hijastro de la presentadora de ‘Día a Día’, Catalina Gómez. El joven heredó el gusto a su padre por las cámaras y las diversas formas de entretenimiento, pues hace poco logró graduarse como Comunicador social. Pero, eso sí antes de esto ya llevaba a cabo su labor periodística siendo parte de ‘Bluradio’ en compañía del gran amigo de su padre, Jorge Alfredo Vargas. Ahora, meses, después de su graduación el hijastro de Catalina mostró el que sería su ascenso dentro de Caracol televisión.

Le puede gustar: Marbelle se mostró con misterioso hombre y hasta lo cautivó con sus dotes en la cocina, “sus manos son mágicas”

Si bien, Lucas no suele ser muy activo en sus redes sociales, lo cierto es que no duda en compartir los mejores momentos que vive tanto con su familia como en su trabajo, dejando ver la excelente relación que tiene con sus hermanos Cristóbal y por supuesto, con Catalina Gómez. Aunque Sampedro no vive con ellos lo cierto es que no desaprovecha ningún momento.

Recientemente, el comunicador en medio de su emoción compartió una imagen junto a otras figuras de ‘Bluradio’ entre las que se destacan Camila Zuluaga, pues precisamente Lucas aseguró que desde hoy empieza un nuevo rol: “Empiezo un nuevo reto con el equipo de Mañanas Blu para contarles y analizar qué está pasando en el mundo”, asimismo, el joven aprovechó para agradecerle a la famosa periodista, pues al parecer, su “ascenso” sería gracias a ella, quien le mostró su confianza desde el inicio de su carrera dentro de la famosa emisora.

También puede leer: ¿Se acabó el amor? Juliana Galvis confirmó que regresa a la soltería luego de ruptura con famoso empresario

Como era de esperarse la serie de comentarios de apoyo y de felicidad por parte de sus amigos y demás familiares no se hicieron esperar, deseándole lo mejor para esta nueva etapa de su carrera, entre ellos se destacaron las del famoso periodista Jorge Alfredo Vargas, quien aseguró: “Muy bien… Sigue creciendo en esta carrera que es lo Máximo”. Asimismo, otras figuras, asegurando: “Eres un crack, luki”, “Sigue así, Lucas”, “Mucha suerte crack! Lo pondré desde mañana”.