¿La echaron? Fans de Buen día fueron al defensor del televidente para ‘defenderle el puesto’ a una presentadora

RCN televisión es uno de los canales nacionales más importantes en el país, pues durante varios años ha estado presente en la pantalla grande lanzando al aire exitosas producciones como lo son ‘MasterChef Celebrity’, ‘Ana de Nadie’, ‘Café con aroma de mujer’, entre otras. Sin embargo, cuando de entretenimiento se trata los programas matutinos tampoco pasan de largo, como lo son ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana Express’. Pero, desde hace varias semanas quien brilló por su ausencia fue una de las presentadoras más destacadas de RCN, tanto así que el público llegó hasta el defensor del televidente para defenderle el puesto a una presentadora.

Se trata de Ana Karina Soto, quien tuvo que pedir sus vacaciones sí o sí, pues no tenía otra opción, ya que si no lo hacía perdía estos días que había guardado. Si bien, la ocañera se mostró emocionada por el viaje a Estados Unidos en compañía de su familia dejando ver los diversos planes que cumplieron, sobre todo por su hijo Dante. Lo cierto es que las diversas opiniones no se hicieron esperar dejando claro la falta que le hacía en ambos programas.

Sin embargo, este el pasado lunes 30 de octubre regresó a RCN con el fin de cumplir según ella, con una de las pasiones más importantes que tiene en su vida. Pero, para sorpresa de sus fans, Ana Karina apareció en uno de los sets, pero eso sí con un mensaje detrás, pues reiteró que estaba muy agradecida por las diversas muestras de cariño y que por supuesto, estuvo pesando si realmente le haría falta a los televidentes y su ausencia no pasó desapercibida.

Seguidamente, Ana Karina reiteró que tuvo que sacar un espacio en medio de su labor en ambos programas para ir al programa del defensor del televidente, en donde fue invitada y el cual será trasmitido este sábado, pero hay un fuerte motivo detrás pues, reiteró: “Aquí estoy regresé les mando un abrazo (…) Consu me cuenta que muchas personas se manifestaron no solamente a través de las redes sociales sino también en la defensoría del televidente, gracias nuevamente por ese amor, ese cariño”. Y es que los televidentes habrían mostrado su claro descontento por la ausencia de la presentadora, sin entender el contexto que habría detrás.