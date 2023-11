“Me encontró casi muerto”: así fue el impactante relato de Pirry sobre accidente que sufrió en casa

Guillermo Prieto, más conocido en el mundo de la televisión y las redes sociales como Pirry por sus documentales y contenidos periodísticos, dejó asombrados a varios de sus seguidores con una profunda reflexión que compartió en su cuenta de Instagram.

“Me hizo reflexionar mucho sobre lo fugaz de la vida y las cosas de las que a veces me quejo, eso me motivó a hablar de esto que me pasó hace unos meses”, dice parte del mensaje que compartió con el video en el que hace mención del deceso de la actriz Alejandra Villafañe.

Según contó Pirry, el día del accidente que tuvo con una escalera en el baño, la hermana fue la persona que lo encontró casi muerto porque la herida que tenía en la cabeza era muy grande y estaba lleno de sangre.

“Me tuvieron que coger 22 puntos en el parietal derecho”, narró Guillermo Prieto en el video.

Además de eso, el comunicador contó que tuvo una pérdida de memoria pequeña y que logró recordar “hasta un día y medio después, ya en el hospital”. Asimismo, Pirry añadió que le practicaron varios exámenes para descartar cualquier daño en su estado de salud.

Aunque el tema del accidente no se detuvo ahí y el comunicador colombiano optó por decirle a sus seguidores que este suceso le sirvió para reflexionar sobre algunos pensamientos que lo afectan emocionalmente por la falta de pareja a pesar de su edad “en el quinto piso”.

“Mi propósito es menos látigo, menos autocompasión, más empatía y más agradecimiento sin perder la rebeldía cuando es justa”, así terminó la reflexión en Instagram el reconocido periodista.