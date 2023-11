‘Los escachaitos’ mostraron por primera vez a su papá y esta fue su reacción

‘Los escachaitos’ se han convertido en los creadores de contenido más queridos y seguidos de las redes sociales en Colombia. En sus redes sociales se han dejado ver solamente algunos de los hermanos realizando los videos junto a su mamá, haciendo que muchos se preguntaran sobre la relación de ellos con su padre. En alguna oportunidad revelaron el tipo de relación que tenían con el a pesar de que no hayan convivido con él.

En su momento mencionaron que él los había abandonado desde muy pequeños, haciendo que se criaran y trabajaran solos junto a su madre, la otra protagonista de los videos que suben a redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas los hermanos decidieron publicar un video junto a su papá causando diversos comentarios en redes sociales.

‘Los escachaitos’ mostraron a su papá por primera vez

En dicho video, los hermanos mostraron la intención de querer comprarle ropa nueva para que tenga un cambio de imagen y se viera diferente a la hora de hacer las la bores del campo, pero lo que más resaltó es el comentario que ellos mismos hicieron en el video “Mi papá cuando estábamos pequeños nunca nos ayudó , pero como dice Dios , honrar a padre y madre por encima de cualquier cosa”, comentaron.

Esto hizo que también los internautas se preguntaran y comentaran respecto a su relación “Honrar a padre y madre primer mandamiento con promesa me encanta esa labor”, “Él no fue el mejor padre, pero sus hijos si son los mejores, cómo es la vida”, “Yo creia q el papá los avia abandonado. no sabia que vivía con ellos, de tanto videos hasta ahora lo veo”