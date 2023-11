“‘Perrito’ bravo de la derecha”: A Daniel Samper le salió el tiro por la culata por burlarse del disfraz de Alcocer

Como primero de noviembre, las redes sociales en el mundo hacen un fuerte énfasis en hablar de la elección de disfraces de aquellos pertenecientes al jet set colombiano. Muestra de esto, fueron las miles de reacciones que provocó el traje de ‘payasita’, de la primera dama de los colombianos, Verónica Alcocer, vestimenta que fue utilizada por el periodista Daniel Samper Ospina, para compararla con Daniel Quintero Calle.

Lo que sería una obra de Alcocer, para llenar de felicidad a decenas de niños que se encuentran internados en 5 hospitales de Bogotá, terminó siendo utilizada a modo de sátira por Samper Ospina, quien utilizó la imagen de la esposa del presidente Gustavo Petro, para incorporarla en su opinión, respecto a la administración gubernamental de Medellín de Quintero Calle.

“La primera dama se disfrazó de Daniel Quintero: ¿se viene alianza?”, fueron las pañabras de Samper, en su cuenta de ‘X’, anteriormente Twitter; en donde acumula más de 3,1 millones de seguidores, declaraciones que acompañó con el numeral #Circombia.

Pero, lo que sería una oda al humor, según la visión del periodista, terminó convirtiéndose en una oleada de críticas en su contra, las cuales se vieron reflejadas en cientos de memes y comentarios en su post: “Que no se note el desespero de mermelada. Contrato no hay. Trabaje flojo”, “El nuevo ‘perrito’ bravo de la derecha colombiana”, “Tranquilo que no le van a quitar el puesto”, “Yo pensé que se había disfrazado de Daniel Samper”, y “Creo que cuando se hacen comentarios desde el odio, pierden la gracia”, fueron algunas de las reacciones.

Para mí que Claudita sigue sin "chamba".....

......🤡 pic.twitter.com/vOvOoFHHyi — francisco j arcos (@JsmeJ) November 1, 2023