“Tiene popó en la cabeza”: Yina Calderón se burló de la ‘Barbie colombiana’ por su problema con la visa

Yina Calderón volvió a arremeter en contra de Tatiana Murillo, mejor conocida como la ‘Barbie colombiana’, a propósito de la pregunta de un seguidor en relación a que le rechazaron su solicitud para obtener una visa estadounidense, aprovechando la ocasión para burlarse de la influencer en el proceso, además de brindarle algunos consejos para el futuro.

La relación entre ambas figuras de las redes sociales ha sido bastante complicada, ya que las dos suelen protagonizar algunos clips en los que critican diferentes aspectos de cada una, desde su físico hasta su polémico estilo de vida que muchas veces incomoda a algunos internautas.

Puede leer: La ‘Barbie colombiana’ denunció que le negaron la visa estadounidense por esta razón

Y cuando se les presenta la oportunidad, no pierden el tiempo en ser contundentes a la hora de dejar a su rival mal parada. Es por eso que Yina Calderón aprovechó la pregunta de un seguidor para dejar en claro qué opinaba respecto al caso de la visa estadounidense de Murillo, exponiendo por qué cree que se la negaron.

“No se puede ir con pinta de p*** porque no le van a dar la visa, usted tiene que irse modesta”, empezó a comentar la empresaria de fajas en una historia de Instagram, especulando que Tatiana habría acudido a la cita con una vestimenta poco adecuada.

Además, indicó que más allá de su presumir sus bienes y sus ingresos, es importante destacar el hecho de que no planea realizar un proceso migratorio: “no se trata de tener plata, no se trata de tener camioneta. Se trata de demostrarle a la embajada que no tiene ningún motivo para quedarse a vivir allá”.

Finalmente, invitó a sus seguidores a no cometer los mismos errores que la Barbie colombiana y a que estudien muy bien la situación. También aprovechó para insultar a la influencer indicando que “tiene popó en la cabeza”.

Lea también: ¿Se viene demanda? Yina Calderón lanzará nueva canción sin importarle los derechos de autor

La Barbie colombiana le respondió a Yina Calderón

A propósito de la contundente respuesta de la empresaria de fajas, Tatiana Murillo no dudó en dejarle una contundente respuesta, aprovechando para dedicarle unas dura palabras criticando su figura y desprestigiando su empresa de fajas.

“Todos sabemos que es empresaria de esa imitación de fajas que vende, pero empresaria. Polémica influencer, que la polémica en Colombia da mucho dinero”, dijo la Barbie colombiana joven sobre Yina Calderón.

También aprovechó para dejar claro que el hecho de haberle rechazado su visa presuntamente por su físico es la razón por la que debe esforzarse cada día más, para que la tomen en serio más allá de su apariencia, indicando que Yina no tiene ese problema.