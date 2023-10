“Le di un pico”: Martha Isabel Bolaños revive anécdota con Michael Jackson

La actriz Martha Isabel Bolaños, recordada por personajes como el de la ‘Pupuchurra’ de ‘Betty, la fea’ y por su participación en la edición más reciente de MasterChef Celebrity’, puso a opinar a todos los que la siguen en su Fanpage de Facebook. ¿Por qué? Reveló con muchos detalles cómo fue conocer a Michael Jackson y aceptar ir a su habitación en un hotel de Miami.

De seguro no son muchos los colombianos que tuvieron el honor de conocer al ‘Rey del pop’, pues Martha Bolaños desempolvó el baúl de los recuerdos para contar en un video cómo y por qué estuvo muy cerca del legendario cantante, autor de éxitos como ‘Billie Jean’, lanzada el 2 de enero de 1983.

“Era el año 2004, yo estaba en un hotel en Miami (‘Betty, la fea’ había terminado hace un tiempo), allí estaba Chris Tucker. Yo fui a servirme mi desayuno, en ese lugar estaba este actor Tucker, papacito. Él se me presentó, me habló, me dijo que yo estaba muy linda”, relata Martha Isabel Bolaños.

“A los 20 minutos, regresó Tucker y me dijo que Michael Jackson estaba en ese hotel, que me quería conocer”, cuenta muy emocionada la ‘Pupuchurra’ en el clip de video que compartió en su página oficial de Facebook.

Lea también: “Eres inspiración total”: Martha Isabel Bolaños deslumbra en traje de baño a sus casi 50 años

En su relato, Martha no deja detalles a la imaginación de los usuarios, cuenta paso a paso cómo fue ese encuentro que pocos conocían. “Yo en el colegio me disfrazaba de él (Michael). O sea, lo amaba”.

“Lo primero que recuerdo es una gran mano blanca. Tenía un saco negro con morado y, bueno, me dio la mano. Era Michael Jackson, me hizo seguir a su habitación, estaba la niñera con sus hijos”, detalla la actriz colombiana, pero la historia no para allí.

Sin temor al qué dirán, Martha revela que no es una dura en inglés, pero confiesa que por esa época (año 2004) era peor que ahora. “Entré, pero en ese momento mi inglés era muy regular. Le pregunté a él (Michael) si le gustaría ir a Colombia, dijo que nunca iba a ir a Colombia porque le secuestraron a un familiar, pero que lo liberaron porque nunca confirmaron su parentesco”.

La historia de dos amigos que se ayudan para conquistar a una colombiana

En caleño, por así decirlo, Martha cuenta cómo se imaginó la película completa de ese encuentro. Martha Bolaños le pone todo el acento valluno y arranca: “son dos amigos, yo le encanté a Chris. Y él le dijo a Michael `hay una vieja abajo que me encanta´ y Michael le dijo: tráela”.

Lea también: ¿Sin ella no hay rating? Martha Bolaños se desahogó y habló del porqué no saldrá en nueva temporada de ‘Betty’

Pero la historia con Chris Tucker no terminó como algunos pueden imaginar, se vieron en Bogotá, en medio de una celebración. “Fuimos a una fiesta. Después lo llevé a su hotel, me pidió un beso, le dije que no. Como no quería avanzar, le dije que tenía novio, pero le di un pico”.

Sobre Michael Jackson

Michael Jackson, el legendario Rey del Pop, falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, California. Inició su carrera artística en la década de 1960 como parte de The Jackson 5 y alcanzó la cima con su álbum ‘Thriller’, el más vendido de todos los tiempos con 65 millones de copias en todo el mundo. Su inolvidable canción ‘Billie Jean’, lanzada el 2 de enero de 1983, sigue siendo una de las más escuchadas y amadas en la historia de la música.