La cuñada de Marcelo Cezán les respondió a los presentadores de ‘La Red’ por llamarla “mamarracho”

La Red es un programa de entretenimiento y farándula colombiano de Caracol Televisión, el cual se ha caracterizado por sus primicias sobre el mundo del espectáculo. Su formato es “variado”, pues se combinan noticias de espectáculos, entrevistas, concursos, críticas de la farándula colombiana, donde interactúan por las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter.

De hecho, en el programa de farándula ‘La Red’ se suele hablar de la vida de los famosos colombianos, descubriendo aspectos inéditos de sus facetas personales y apoyándose de entrevistas o publicaciones que suelen realizar los artistas en sus redes sociales.

Dentro del ‘show’, existe una sección que se llama ‘Tu moda sí incómoda’. Allí los presentadores realizan críticas sobre la manera en la que se visten las celebridades en eventos como los Latino Music Conference and Awards.

'La Red' Foto de Caracol

Ahora bien, los presentadores proclamaron a la cuñada de Marcelo Cezán, Nathalia Gutiérrez más conocida como ‘Nara’, como “el mamarracho” de los premios, esto porque traía un crop top de manga larga y unos shorts de color blanco acompañados de unos flecos junto a unas botas del mismo tono.

Luego de que pasaran la imagen de la ropa que llevaba puesta, se analizó cada aspecto. Carlos Vargas fue el primero en tomar la palabra: “En mi ignorancia, yo hubiera salvado la pinta tal vez con unas botas texanas, pero con el diseño original”, esto porque las que la artista llevaba tenían un diseño deportivo.

Seguido a esto, el experto en estilo personal Juan Carlos Giraldo, explicó que los flecos están en tendencia, pero para ese tipo de eventos se utilizaban en otro tipo de materiales, como la seda o el hilo. A lo que Mary Méndez agregó que “no le hacía justicia a su cuerpo. Yo no la conozco personalmente, pero o es una mujer muy bajita o esta pinta la hace ver muy bajita”.

La actriz de doblaje dijo que había visto las críticas que realizaron sobre su vestuario, pero no se sentía afectada por esto, ya que “cuando eres artista te expones a que hablen bien, a que hablen mal y sobre todo cuando es un evento de noche, cuando es una gala, cuando es una alfombra, siempre están esperando qué ‘outfit’ vas a usar”.

Agregó que en esa industria tienen que aceptar los comentarios negativos y expresó: “Ellos consideraron que yo era el ‘mamarracho’, yo me sentí súper bien, lo respeto, pero no lo comparto, yo soy cantante de música popular y los flecos eran parte de mi ‘outfit’. Muy regional y para ellos no estaba vestida de acuerdo a la ocasión”, Finalizó la artista.