Muchos conocedores del vallenato afirman que después de Juancho Rois, no hay ningún otro acordeonero que transformó este género con la voz de Diomedes Díaz, esta dupla del folclor dejó cientos de éxitos del Cacique, entre ellos temas inolvidables como ‘Amarte más no pude’, ‘El cóndor herido’, ‘Dejala’ y ‘Lucero espiritual’, entre muchas otros.

Sin embargo, esta exitosa pareja musical fue separada por el destino, en una lamentable pérdida que Diomedes Díaz nunca superó. Tras el fallecimiento de su creativo acordeonero Juancho Rois en un accidente aéreo el 21 de noviembre de 1994. Después de haber perdido su compañero en tarima, Diomedes tuvo otros acordeoneros, pero uno de los que más persiste en la memoria de su público en la actualidad es Juancho Rois.

Juancho Rois, acordeonero de Diomedes Díaz fallecido, le habría dado el número ganador a su hijo en elecciones

Los fans de Juan Humberto Rois Zúñiga han compartido esta historia que ahora toma relevancia en las elecciones regionales. Se trata de milagro que ahora Juancho Rois le habría hecho a su hijo fruto de su relación con Jenny Dereix, quien está establecido en Montería, pero no está dedicado a la música como famoso padre sino a la política.

El joven Juan Rois, optó este 29 de octubre para asegurarse un puesto en la Asamblea de Córdoba. En la Registraduría de Córdoba el candidato a esa corporación se inscribió por el Partido Cambio Radical, el mismo con el que actualmente figura como concejal de Montería en el período (2019-2023).

El milagro se lo contó su madre Jenny a su hijo a través de una llamada telefónica, recordándole un dato curioso en el número que le asignaron de la elección en el tarjetón electoral. “”Tú papá nació en el año 58, tú tienes un ángel en el cielo, él vela por ti”, a mí en ese momento se me aguaron los ojos y se me salieron las lágrimas y yo decía “papá nunca me has abandonado, siempre te siento cerca y te manifiestas conmigo con esos detalles, la verdad hasta ayer me di cuenta que nada pasa por casualidad. Eso es una manifestación gigantesca, tu nacimiento en el año 58 y mi número en el tarjetón es 58″.

Es así, como ahora el hijo del acordeonero Juan Rois Dereix obtuvo 26.887 votos para el partido Cambio Radical con el número 58 en el tarjetón, siendo uno de los primeros más votados en este departamento ¿se cumplió el milagro de su padre?