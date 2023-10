“Se me escurren las lágrimas”: Presentadora de Noticias Caracol recordó la dura pérdida de su ‘hijita’

Una de las periodistas que sin duda, ha logrado destacarse desde hace varios años en Noticias Caracol es precisamente, Alejandra Giraldo además de convertirse en una de las presentadoras más queridas en este medio de comunicación, gracias a su profesionalismo, pero también su carisma y espontaneidad. Sin dejar de lado, que su aparición en la televisión le ha permitido adquirir una amplia visibilidad a través de las redes sociales en donde se encarga de compartir diversos detalles de su vida, pero hace pocos días recordó uno de los momentos más difíciles de su vida el cual trajo consigo el fallecimiento de su ‘hija’.

Como es bien conocido la paisa más allá de tener un amor especial por sus mascotas a quienes considera sus hijos, también hace parte de diversas iniciativas con el fin de proteger y darles un hogar digno a quienes más lo necesitan. Si bien, Vita y ‘Napito’ son los principales protagonistas de sus redes sociales ellos no son los únicos que se adueñaron de su corazón. Pues, precisamente, recordó a ‘Pranita’, llamándola “hijita mía”.

En medio de una serie de imágenes en donde mostró el amor y la conexión que tenían juntas, las palabras de amor, pero también de tristeza no se hicieron esperar, pues Giraldo dejó claro que su perdida no ha sido para nada sencilla de asimilar y aunque ha pasado algún tiempo aun la extraña bastante. La periodista inició sus declaraciones indicando: “Pranita, feliz día de los perritos que están en el cielo, hijita mía”.

Asimismo, la paisa reiteró que las lágrimas se le escurren al ver la serie de momentos que vivieron juntas y que ella ya no esté resulta siendo un golpe bastante duro, “Deseo que estés feliz, con tu busito rosado sonriendo como siempre, como en la última foto”, por supuesto, Alejandra no dudó en reiterarle todo su amor. Como era de esperarse la serie de mensajes de apoyo y muestras de cariño e incluso quienes también aprovecharon para contar su historia no se hicieron esperar, resaltando que al igual que Alejandra han sufrido una perdida de este tipo con uno de los integrantes más importantes de la familia como lo son las mascotas.