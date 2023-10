“Los médicos decían, está chiflada”: Daniela Álvarez reveló cómo afrontó la amputación de su pierna

Ser parte del Concurso Nacional de Belleza, sin duda, abre las puertas para quienes se convierten en las representantes de las diversas ciudades de Colombia, para el 2011 por el departamento del Atlántico quien terminó deslumbrando de principio a fin fue precisamente Daniela Álvarez. Además de ser exreina de belleza y gracias a su carisma y espontaneidad llegó a ser parte de ‘Estilo RCN’ siendo una de las presentadoras más destacadas. Sin embargo, un inesperado giro que trajo consigo una isquemia y posterior amputación de su pierna la alejó de la televisión, pero eso sí, luego hizo parte del Desafío y ahora llegará a ser parte de ‘Escuela de Imparables’ y recientemente reveló detalles de cómo afrontó la amputación de su pierna.

La barranquillera ha logrado no solo marcar un precedente de fortaleza y resiliencia, sino también se ha ganado el cariño del público con su deseo a partir de su fundación de seguir apoyando a quienes atraviesan por algún tipo de discapacidad. Hace pocos días, estuvo de invitada en Panamá siendo parte del pódcast ‘Oye TV’.

Si bien, Daniela compartió varios detalles de su proceso, nunca abrió su corazón para contar las verdaderas situaciones que tuvo que afrontar luego de su amputación, pues recibir esta noticia tampoco resulta para nada sencillo. En principio, la exreina de belleza reiteró: “Cuando no tengo mi prótesis me siento desnuda (…) Yo me sentía tan linda con mi prótesis y yo me miraba y decía estoy amputada, pero estoy linda”.

Seguidamente, la exreina de belleza reiteró que esto ha sido un proceso de aceptación, “pues luego de la operación yo llegué al cuarto y dije, bueno, vamos a ver la pierna, los médicos decían esta está chiflada, está loca”. Asimismo, la presentadora indicó que en la gran mayoría de los casos después de una amputación las personas no se quieren ver siente este un duro proceso de negación, pero para Daniela resultó ser todo lo contrario.

“Desde ese día yo nunca me tapé, siempre me ponía shortcitos y pijamas eso me ayudó mucho a sobrellevar a algo que sufrimos los amputados que es el miembro fantasma, creer que todavía tenemos la pierna, pero no, no está”. Y es que al sol del hoy, Daniela siente que está ahí, pues durante más de 30 años estuvo con su pierna, siendo este un reflejo.

La presentadora destacó que luego de este duro proceso la amo y todos los días no duda en consentirla, destacando que la aceptación de no tener su pierna resultó siendo algo sencillo, pues incluso confesó que hasta las enfermeras la felicitaron. En cuanto a la salud mental, aseguró que desde los once años leía sobre la inteligencia emocional, sintiendo que esto la preparó o Dios para los procesos que debía enfrentar, “tienes que alimentar no solo tu cuerpo, también tu alma”.