“La que puede, puede”: Carolina Cruz se cansó y salió a confesar si está de ‘suggar mommy’ con su novio Jamil Farah

Carolina Cruz llegó a destacarse en la industria del entretenimiento gracias a su paso por el Concurso Nacional de Belleza en 1999 convirtiéndose en la representante del Valle del Cauca. Si bien, no se llegó el triunfo, las puertas que se abrieron fueron varios, llevando a cabo su rol como modelo. También llegando a ser parte de ‘Estilo RCN’ y ‘Día a Día’. Además, siendo la figura principal de diversas marcas nacionales y fue allí, en donde encontró el amor con el actor Lincoln Palomeque con quien construyó una familia, en donde la prioridad son sus hijos Matías y Salvador. Aunque su relación llegó a su fin después de más de 13 años, el amor volvió a tocar la puerta de Carolina con Jamil Farah, pero la serie de críticas no han faltado, pues la catalogan de ‘suggar mommy’.

Si bien, Carolina se ha convertido en una de las presentadoras más famosas en la esfera del entretenimiento su vida privada tampoco ha pasado de largo y en sus más reciente entrevistas ha indicado que ella desde hace un tiempo no ha podido decir nada en el país porque todo lo toman desde el lado negativo. En esta medida, recientemente su actual pareja el piloto estuvo de cumpleaños y la serie de críticas volvieron a ser las protagonistas.

La situación se dio luego que hace algunos días la presentadora compartiera algunos de los más bonitos momentos que ha podido compartir con su pareja, aprovechando para desearle un feliz cumpleaños y declararle todo su amor. Pero, con el paso de los días la serie de críticas no faltaron, pues se lee: “Jajaja cambian como de cucos”, y en cuestión de horas la presentadora no dudó en responder, “Pues si tú cambias de cucos cada 13 años es muy respetable, no lo comparto, pero lo respeto”.

Asimismo, hubo quienes hasta la trataron de ‘suggar mommy’ asegurando, “otro mantenido más… Muy de buenas”, y nuevamente Cruz decidió no quedarse callada, reiterando: “Pues, la que puede, puede, menos mal no es con tu plata, besitos”.

Otro de los aspectos que los haters de la presentadora no pasaron de largo, fue la situación que atraviesa su fundación y la ayuda que en alguna vez pidió para cada uno de los niños que hace parte de esta, “Y llorando pidiendo plata”. En medio de risas la caleña aseguró: “No he llorado tampoco he pedido plata solo conozcan nuestra fundación, te mando un abrazo amoroso, creo que lo necesitas”.

