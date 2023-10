¿Relaciones difíciles? Marbelle se cansó de Daniel Quintero y Carlos Upegui, los comparó con escena de Rigo de RCN

Marbelle es una de las cantantes de música popular, tecnocarrilera y pop, más famosas del país, teniendo en cuenta que su amplia experiencia en la esfera musical, llegando a ser parte de importantes eventos e incluso llegando a la televisión colombiana siendo parte de producciones como ‘Amor sincero’, ‘Factor X’ y ‘La Descarga’. Sin embargo, sus declaraciones en contra de Gustavo Petro y quienes apoyan su gobierno no se han hecho esperar, siendo catalogada de racista, homofóbica y hasta vulgar. Además, quienes tampoco se ha salvado de ser blanco de sus comentarios ha sido Daniel Quintero y Carlos Upegui, pues hasta los comparó con una famosa escena de Rigo de RCN televisión.

Y es que la cantante desde las primeras horas de la mañana no duda en estar al tanto de las diversas situaciones por las que atraviesa el país, tanto así que sus fuertes críticas ya se convirtieron en costumbre entre los internautas. Especialmente de ‘X’, siendo esta la plataforma más utilizada por la artista para referirse al tema y por ende, expresar así su clara molestia.

Durante las primeras horas de este 26 de octubre, la intérprete de ‘Adicta al dolor’, no dudó en referirse a políticos de Medellín, pero en esta misma medida aprovechar para vincular las situaciones que se viven en medio de la famosa telenovela de RCN televisión, ‘Rigo’. En principio, Marbelle reiteró: “Quintero y el hijo bobo haciendo campaña…”

Asimismo, la artista compartió un corto video en donde Julián Arango quien interpreta a Evaristo, siendo precisamente el hombre que se ha convertido en la ‘piedra en el zapato’ de Rigo al igual que su hijo dentro de la telenovela, Carmelo, quien es protagonizado por Emmanuel Restrepo. En cuanto a la escena escogida, ambos personajes mencionados anteriormente se presentan ante la cámara, en donde Evaristo revela el restaurante y la diversidad de platos con los que cuenta y por ende, de manera sarcástica la serie de esfuerzos que deben llevar a cabo.

Ante el hecho, la serie de risas por parte de varios usuarios no se hicieron esperar, pero a causa del contexto de la telenovela, pues nunca pensaron que Marbelle contara con la creatividad necesaria para llevar a cabo esta idea que fue realizada por RCN y compartida posteriormente en TikTok. Además, las críticas por parte de varios usuarios no faltaron resaltando que la artista no se cansa de irse en contra de algunos políticos.