Yina Calderón le pidió ayuda a sus seguidores para evitar un problema legal

Yina Calderón se mostró preocupada durante una de sus historias de Instagram al anunciar que necesitaba ayuda de sus seguidores para evitar meterse en problemas futuros a propósito de un nuevo proyecto que tiene en mente, el cual le podría traer algunas consecuencias legales si no lo hace por las vías correctas.

La DJ suele protagonizar varios escándalos en las redes sociales en relación a diversos temas: desde dar su opinión en relación a algunos artistas y famosos de la farándula colombiana, hasta estelarizar videoclips polémicos por los que termina recibiendo todo tipo de comentarios negativos de parte de los internautas.

Sin embargo, la joven siempre sigue adelante con sus proyectos a pesar de las consecuencias que estos le han dejado en el camino, como tener que cerrar algunos negocios, disculparse de manera pública y hasta terminar con el corazón roto.

Es por eso que en esta oportunidad decidió ser un poco más cautelosa que antes al momento de llevar a cabo un proyecto musical nuevo, el cual consiste en hacer una mezcla de guaracha usando un extracto de un tema del cantante Omar Geles.

Y para evitar futuras demandas, Yina Calderón le pidió ayuda a sus seguidores para contactar con el intérprete para pedirle su consentimiento, de modo que pueda usar su canción sin ningún tipo de repercusiones legales.

“Necesito que ustedes me ayuden a localizar al señor Omar Geles (...) Lo que pasa es que yo quiero utilizar un pedacito de su canción, ‘Hoja en blanco’, para mi próxima guaracha y no quiero hacerlo sin autorización suya. Es un cover porque me encanta la canción, porque me encanta él”, dijo la empresaria en su historia.

Yina Calderón casi tiene problemas legales por culpa de un viejo cover

Las medidas que está tomando en cuenta la DJ en esta oportunidad se debe a que en el pasado vivió una complicada experiencia debido al videoclip musical que publicó en YouTube hace varios meses, haciendo un cover del tema ‘Como duele el frío’, cuya autoría pertenece a Wilfran Castillo.

Si bien al principio Yina Calderón había asegurado que el hombre en cuestión le había dado su autorización para usarlo sin ninguna repercusión, tiempo después se dio a conocer que YouTube eliminó su video debdo a que infringía derechos de autor.

Esto desató un ‘rifirrafe’ entre ambas personalidades en donde se lanzaron insultos de ambos bandos, e incluso se hizo presente una advertencia de parte del autor en donde si ella se negaba a desistir de esta lucha, habría enfrentado problemas legales.

Es por eso que ahora decidió irse por las vías directas y pedir permiso antes de pedir perdón. “Si me lo pueden ayudar a localizar para que luego no salga como el otro, que diga que sí y me baje luego la canción”, dijo Calderón haciendo referencia su futuro cover de Omar Geles.