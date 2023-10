¿Se viene demanda? Yina Calderón lanzará nueva canción sin importarle los derechos de autor

Yina Calderón podría enfrentarse a una futura demanda luego de anunciar en sus historias que se encargará de estrenar un nuevo tema de guaracha, siendo este un cover de una canción popular de Omar Geles. El problema está en que, al parecer, no tomó las vías legales para poder hacer esta versión.

La influencer ha pasado por varias facetas en su vida, manejando diferentes negocios, dedicándose a las redes sociales y la producción de programas, y también al mundo musical. A través de temas originales y algunas versiones de temas reconocidos, la DJ se ha encargado de llevar sus mezclas a varios clubes nacionales donde es bien recibida por el público.

Sin embargo, como se ha podido ver en la mayoría de sus publicaciones relacionadas con su faceta musical, gran parte de los internautas suele pronunciarse en contra de sus temas, criticando tanto el arreglo como el videoclip musical que suele acompañarlo, dejando comentarios de burla e invitándola a desistir de este tipo de contenido.

Pero la joven suele hacer caso omiso a este tipo de mensajes y decide seguir adelante con su música, sin importarle lo que digan. Y con esta misma idea en mente, la joven anunció que estrenará una nueva producción a pesar de que hay un inconveniente.

Y es que Yina Calderón compuso una mezcla de guaracha con el tema ‘Hoja en blanco’ de Omar Geles sin antes preguntarle al cantante si tenía su permiso para poder utilizarla de manera comercial. Sin embargo, sí le pidió permiso antes de subirla a las plataformas digitales.

Pero la respuesta del artista no fue lo que ella esperaba, ya que afirmó en un mensaje que este tema no era de su autoría y que debía pedirle permiso al autor original, siendo este un personaje con el que Yina ha tenido conflictos en el pasado: Wilfran Castillo.

Yina Calderón estrenará su tema sin importar los derechos de autor

A través de una reciente historia, la joven confesó que apenas se va enterando que Castillo es la persona detrás de la canción de Geles, aprovechando para elogiar su talento a pesar de no estar en buenos términos con él luego de protagonizar un conflicto por subir un tema de su autoría sin su permiso.

Sin embargo, a pesar de conocer la situación antes de subir a las plataformas digitales su nuevo tema, Yina Calderón decidió que sí seguiría adelante con sus planes, sin importar de quién sea la canción y si le conceden los permisos o no: ”la voy a sacar, quién dijo miedo”.

Por su parte Wilfran Castillo se pronunció respecto a esto con dos publicaciones: la primera de ellas cuando la DJ le pidió a sus fans que ubicaran a Omar Geles para que le diera permiso de usar su tema, y la segunda cuando se enteró que era original de Castillo.

El compositor no se contuvo y le dejó un par de mensajes al respecto: “Se lo dicen ustedes o se lo digo yo ? 🤣🤣🤣🤣🤣 no se si reírme o ponerme a llorar. Qué opinan? Le quedó hasta bien” y “Cuando encuentre a mi fan número uno no diré nada pero habrán señales. Se viene guaracha? Qué opinan ustedes? A mi me parece que le quedó bien”.