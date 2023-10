¿Pendiendo de un hilo? Sebastián Martínez mostró cómo es su verdadera relación con Kathy Sáenz tras de 15 años juntos

Sebastián Martínez es uno de los actores más conocidos en el país, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en la pantalla colombiana en producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pálpito’, ‘Rosario tijeres’, ‘Pa’ quererte’ y ‘Juegos prohibidos’, novela en la que conoció a su actual esposa, la también actriz, Kathy Sáenz. Además, recientemente, el paisa mostró cómo es su verdadera relación con Kathy luego de 15 años juntos.

La amplia carrera que ha logrado construir Sebastián le ha permitido adquirir una amplia visibilidad a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram en donde ya alcanza los más de 4 millones de seguidores, en donde además de compartir varios detalles de sus nuevos proyectos, también genera risas con cada una de sus apariciones.

En esta ocasión el paisa no pasó desapercibido, pues generó opiniones con una de sus declaraciones, la cual tiene que ver con su relación con Kathy Sáenz, pues como es conocido la pareja lleva más de 15 años de relación y su fruto de su amor nació su hijo, Amador. Cabe resaltar que la empresaria cuenta con dos hijas de su pasada unión Shenoa y Alana Bessudo.

Y es que en repetidas ocasiones han generado polémica por la diferencia de edad con la que cuenta que estaría entre los once años. Sin embargo, la pareja sigue disfrutando de amor, pero mientras que se encontraba en su hogar el actor compartió un video en el que mostró que las condiciones no serían las mejores, pero todo se trataría de una broma.

“Es muy difícil… ay amor me asustaste”. En medio de la tensión del momento, Sebastián le indicó que ya mismo iría a lavar los platos asegurando que esta era una situación normal entre ellos, ante la incomodidad que fue más que latente, el famoso actor resaltó: “Si no me corrige me pierdo”.

Ante su nueva aparición en redes sociales, las risas por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, destacando que Sebastián debería dedicarle mucho más tiempo a crear contenido, pues su talento y carisma es más que evidente. Asimismo, no pasaron por alto, a Kathy indicando que claramente se trataba de una broma, pero cualquiera de sus fans lo iban a recibir con el mayor gusto como pareja y en sus hogares. Lo cierto es que la pareja ha logrado convertirse en una de las más queridas en la industria del entretenimiento.