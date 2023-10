“Me despedí de mi familia”: el padre ‘Chucho’ casi pierde la fe de regresar con vida a Colombia

El ‘Padre Chucho’ no aguantó las criticas de quién lo llamó aprovechado y de esta manera se defendió Captura de pantalla del Instagram de @padrechuchocol

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, más conocido en los medios y plataformas digitales como el padre ‘Chucho’ estuvo atrapado por varios días en Israel junto a otros 92 colombianos, quienes habían viajado en una peregrinación al país de Medio Oriente. Desafortunadamente, luego de que se desatara el conflicto entre el grupo Hamás y el Estado judío, muchos de los extranjeros tuvieron que resguardarse de los bombarderos, como el caso del religioso colombiano.

El padre ‘chucho’ retaló que estos días fueron verdaderamente difíciles tanto para él como para sus peregrinos y a través de varias transmisiones, que hacía desde Israel, contaba como la pasaban en medio del conflicto. Sin embargo, y gracias al Gobierno de Colombia y a la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) el sacerdote y los demás connacionales pudieron regresar al país, en el segundo vuelo humanitario que se realizó para repatriar a los colombianos.

No obstate, antes de que llegara este vuelo humanitario, el religioso aseguró que estuvo a punto de perder la esperanza de volver a ver a su familia debida ala delicada situación en la que se encontraba. En medio de una entrevista con el programa de Día a Día el sacerdote comentó que incluso se alcanzó a despedir de sus seres queridos.

“Lo más difícil fue el día del primer vuelo humanitario, de despedirlos, pero sabiendo lo que me venía porque los jóvenes no tenían prioridad. Fue ese día en que me despedí de mi familia aquí en Colombia porque yo sabía que, en medio de los misiles y esa guerra, podía morir también”, dijo el religioso.

El sacerdote, además, comentó que para él la prioridad era sacar a los peregrinos que lo acompañaban, así él tuviera que quedarse y que en medio de la angustia pensó en portar cerca de él el pasaporte en todo momento porque consideraba que así, en caso de ser víctimas y morir en algún ataque, podrían reconocer su cuerpo.

Sin embargo, la fe y las oraciones tanto de sus acompañantes como de su familia en colombia hicieron que el religioso recuperara la esperanza de volver al país con vida: “Cuando orábamos..., cuando me llegaban los mensajes de la familia desde Colombia (...) lo bonito es ver cómo en la oración Dios nos fortalecía y nos animaba”.