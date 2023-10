El ‘Padre Chucho’ no aguantó las criticas de quién lo llamó aprovechado y de esta manera se defendió

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre “Chucho”, vivió en carne propia los horrores de la guerra mientras se encontraba en medio de los ataques del grupo palestino Hamás al estado de Israel. Acompañado por un grupo de 90 personas, el sacerdote se vio atrapado en una situación de extrema tensión. El padre “Chucho” hizo un llamado al Gobierno colombiano en busca de ayuda para que los feligreses pudieran salir de la zona de guerra.

“Estas personas son adultas mayores. Yo pasé de ser el guía espiritual a cuidarlos. No solo hay colombianos, hay mexicanos, estadounidenses... Hasta que no salga el último, no me voy yo”, había dicho el padre antes de regresar al territorio nacional.

Ahora bien, el padre ‘Chucho’ fue vinculado con un negocio de viajes que cobra una millonada para creyentes, realidad sobre la que se confesó para aclarar la función que cumple dentro de ese proceso.

[ ¿La boda del año? Alina Lozano y Jim Velásquez invitarán a 10 de sus seguidores a su boda; así puede participar ]

En primer lugar, algunos afirmaron que el sacerdote tiene varios hijos, y ahora están asegurando que él le cobró a cada peregrino 26 millones de pesos por el viaje a Tierra Santa y, que además, tiene una agencia de viajes.

El sacerdote ha desmentido esas aseveraciones. En una entrevista que le concedió al programa matutino de Caracol Televisión Día a Día, el padre Jesús Orjuela, como es su verdadero nombre, afirmó que no tiene montado un negocio para llevar personas a peregrinaciones cobrándoles altas sumas de dinero y aseveró que no tiene una agencia de viajes.

”Eso me pareció irrespetuoso, me pareció grotesco. Si yo pudiera denunciar realmente eso que están haciendo en YouTube, yo lo haría porque no me parece justo que puedan denigrar. Yo estoy acostumbrado, pero en este momento de dolor eso no se hace”, aseguró el sacerdote.

[ Mujer denuncia a hombre que difunde sus fotos íntimas en grupos sexuales para atormentarla ]

Y es que según las informaciones que se han conocido, el plan para recorrer Tierra Santa costaba más de 26 millones de pesos, los cuales incluían hospedaje, viáticos y otros servicios. El padre ‘Chucho’ negó ese precio y aseveró que el costo del viaje se cubrió gracias a una donación.