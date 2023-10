“La depresión fue muy fuerte”: Diana Ángel se desahogó y habló sobre su salida de ‘Mujeres a la Plancha’

Por más de 7 años, el espectáculo musical ‘Mujeres a la Plancha’, ha sido uno de los más vistos en el territorio nacional, show que reúne a miles de almas a que se deleiten a punta de balada con las voces de cuatro o cinco mujeres en escena. Precisamente, una de las artistas pertenecientes a esta familia, Diana Ángel, decidió romper el silencio y hablar sobre su salida del elenco.

Durante una reciente emisión del matutino de RCN ‘Buen Día, Colombia’, la actriz que compartió tablas con Adriana Bottina, Laura Mayolo, Carolina Nuñez y Marianne Shaller ; decidió darle conocer a la audiencia y a los seguidores de este evento, las razones por las que ya no hace parte del proyecto.

Dentro de las palabras de ángel, resalta el hecho de que tenía un contrato estipulado y que, los encargados de dar cumplimento al mismo, venían fallando a los acuerdos firmados, a pesar de que las cantantes estaban dándola toda en su trabajo:

“Estábamos llenando arenas inmensas, le acabábamos de abrir a Christian Nodal, con dieciocho mil personas, entonces uno espera recibir esa cosecha de lo que una ha hecho, pero en el momento que se toman decisiones a escondidas, o por debajo de la mesa, las cosas se frenan. Yo tenía contrato hasta el 31 de diciembre”, manifestó Diana, quien también pusó en la mesa el martirio de sus compañeras:

“Fueron muchos meses de silencio, entrabamos todas en el camerino y nos agarrábamos y decíamos, “lo único que sabemos hacer bien es nuestro trabajo, le debemos este respeto al público”, las salas estaban llenas, creo que ha sido la temporada más exitosa en siete años, con un ‘sold out’ permanente”, añadió.

Sumado a esto, la mujer de 48 años habló sobre las afectaciones en su salud, que le generó dejar atrás a sus compañeras: “Yo me sentía en una constante audición, me preguntaba si estaba moviendo el brazo bien, o si estaba gorda o vieja. (...) Fue tan doloroso que tuve que desconectarme, me fui de viaje con mi hijo porque la depresión fue muy fuerte”, manifestó.

