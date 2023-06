“Morronguería y doble moral”: Diana Ángel se fue en contra de la derecha por proyecto de regulación de marihuana

Diana Ángel es una actriz y cantante colombiana quien es recordada por su participación en telenovelas como ‘Francisco el matemático’, ‘La hija del mariachi’, ‘A grito herido’ entre otras. Si bien, desde hace algún tiempo no se le ha visto en la pantalla grande sigue llevando a cabo otra de sus pasiones como lo es la música siendo parte de ‘Mujeres a la plancha’.

La bogotana suele ser muy activa en sus redes sociales en donde no solo comparte varios de sus nuevos proyectos sino también, algunas de sus rutinas a lo largo de la semana. Recientemente, Ángel llamó la atención debido a sus declaraciones sobre el más reciente proyecto de regulación de la marihuana de uso recreativo para adultos que se hundió este 20 junio en horas de la noche.

Diana a través de cuenta de Instagram compartió un post realizado por un medio de comunicación en el que se lee: “Hundieron el cannabis de uso adulto. Ahora sí a celebrar que los jóvenes no van a consumir y se acabó el negocio de los narcos”. Sin embargo, la actriz no solo se remitió a dar a conocer la información con sus seguidores también aprovecha para dar su opinión frente al tema, lanzando fuertes palabras en contra de la derecha en Colombia.

La cantante indicó: “Si como no, esa morronguería y la doble moral de la derecha de este país”. Asimismo, aseguró que siempre están haciendo las cosas al revés sin importar lo que suceda en el país. Como era de esperarse los comentarios en contra como a favor no se han hecho esperar por parte de los internautas no solo por parte de los seguidores de Diana, también en diversas plataformas. Sin embargo, Ángel no ha revelado mayores detalles al respecto.

Diana Ángel y los proyectos que ha realizado en los últimos años

Si bien, ha participado para algunas series en plataformas digitales no ha dejado de lado, su gusto por la actuación, pero a partir de diversas obras de teatro las cuales han logrado ser todo un éxito. Recientemente, se le ha visto siendo parte de ‘Clave del sol’, ‘A grito herido’ ‘Siempre bruja’, ‘La vida es un meme’, entre otras.

En cuanto al teatro se encuentra promocionando la obra ‘Hay que matar a Treplev’ y también sigue más emocionada que nunca haciendo parte de ‘Mujeres a la plancha’ en compañía no solo de algunas colegas, también de quienes se han convertido en sus grandes amigas como lo son Diana Hoyos, Adriana Botina, Laura Mayolo y Verónica Orozco.