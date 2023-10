Hijo de Diego Trujillo se defendió de quienes lo acusan de ser un gomelo y fingir ser ‘nea’

Simón Trujillo se ha hecho famoso en redes sociales por subir contenido con sus papá el reconocido actor Diego Trujillo. En dichos videos no solamente se ve a Simón con videos de humor, sino que también ha utilizado TikTok como promoción para sus trabajos musicales, ya que su nombre artístico es SAI.

Lea también: ¿Efecto Sandrita? Jessi Uribe rompió en llanto en vivo y dejó claro que no es “solapado” con su vida privada

El Hip Hop, es el género al que se enfoca Simón, y por ello ha sido blanco de críticas en redes sociales, ya que sus letras son muy de ‘gueto’ o de ‘barrio’ como se diría en español. Esto ha llevado que otros creadores de contenido se vayan en su contra por el hecho de ser una persona nacida y criada dentro de la clase alta colombiana y tener letras de temática popular. Además, han señalado que es un poco hipócrita de su parte. Uno de los creadores de contenido que comentó sobre el tema fue Martín Londoño “Ustedes a mi nunca me van a ver, es tirar calle como si no hubiera vivido toda mi vida en Cedritos. Yo he sido una persona privilegiada toda mi vida. Empezaron a glorificar, comercializar, idealizar, romantizar y de cierta forma gentrificar la pobreza que viven miles de familias en este país. Lo más feo que te ha tocado ver (refiriéndose a Simón) es el caño al lado de la 15 en Unicentro”.

Lea también: Carmen Villalobos quedó pálida tras revelación de Gregorio Pernía con su prueba de embarazo, “que lo sepan, que hijue…”

Simón Trujillo se defendió de los que le tiran ‘hate’

Así como Martín, otros creadores se sumaron a las críticas en su contra. Pero Simón al fin decidió pronunciarse al respecto mencionando “Me da tanta risa esas locas envidiosas que dicen ay el gomelito que se cree calle yo queriéndo una casa como la tuya y tu una vida como la mía, cuandoyo nunca he dicho eso porque sé quién soy, sé de dónde vengo y no estoy para probar mi realidad a nadie. Pero bueno como hay unos que no lo entienden y piensan que uno se sienta a escribir y piensa en vicio, ratas, lo que toca es trabajar en silencio. Mientras tanto, gracias por la publicidad gratis.”