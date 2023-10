Es oficial: Maluma anunció que será papá en pleno concierto

Desde temprano, Maluma, famoso cantante colombiano, había afirmado que tenía una noticia importante por publicar y que, como sus seguidores siempre hacen parte de su vida, quería hacerlo público. Por supuesto, los rumores empezaron a correr y ahora ya es toda una realidad y el bebé llegaría en el 2024.

Lea también: ¿Se perdió el programa?: esta fue la millonada que se llevó participante de Yo Me Llamo

Fueron Los40 Colombia quien habría publicado la noticia horas antes a la noticia oficial, pues afirmó que la familia ya sabía desde hace tiempo sobre la llegada del bebé y lo habían mantenido al margen de lo público por el bienestar del niño, además para darle espacio a la pareja que posiblemente estuvo celebrando desde el momento uno.

Lo cierto es que desde hace rato venía corriéndose el rumor de que el artista colombiano se había casado con Susana a escondidas de muchos, ya que en una de las fotografías publicadas recientemente, aparecía en el fondo un anillo en la mano de ella.

Maluma aprovechó el show que tenía en Washington para dar la noticia allí, pero aprovechó también la tecnología para hacer un live en sus redes sociales y que todo el mudo se enterara al tiempo.

El cantante compartió una canción, a lo Camilo y Evaluna, en donde mostró varios momentos con Susana, incluso lujosos regalos como autos, hasta que finalmente acarició la barriga de su novia y mostró la llegada del nuevo integrante a al familia.

Por supuesto, fue un momento bastante emotivo, no solo para los asistentes que no hacían más que gritar, sino también para los seguidores en redes sociales que no hacían más que felicitarlo.

Lea también: ¿Yo Me Llamo sería un fraude?, famoso colombiano dejó helados a seguidores revelando el secreto de su rating

Lo cierto es que aparte de eso, muchas mujeres, sobre todo, se lamentaron haber perdido por completo a uno de los hombres más bellos del país.

¿Quién es Susana Gómez, la novia de Maluma?

Se trata de una arquitecta paisa que conocía a Maluma y su familia de años atrás, cuando él todavía no era tan famoso. La primera vez se les vio juntos en el 2020, cuando aparecieron caminando cogidos de la mano con un saco del álbum de Maluma.

Han mantenido su relación muy privada y ella permanece alejada de las redes sociales y la farándula nacional, pero últimamente dicen que la pareja de colombianos se casó a escondidas.