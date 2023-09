Ex-concursante de ‘Yo Me Llamo’ dejó en evidencia los millonarios ‘arreglos’ que se hacen para la final

Durante 9 temporadas, el reality de imitación ‘Yo Me Llamo’ se ha convertido en uno de los más vistos en Caracol Televisión, factor que se puede ver afectado en la actual edición, luego de las fuertes declaraciones de un ex participante que reveló un secreto que pondría en juego la credibilidad del concurso. Incluso, aseguró que el canal soluciono este problema con cientos de millones de pesos.

Por medio de TikTok, el concursante Darío Pineda, que le hizo tributo a Willie Colón en 2014, realizó varios videos en los que habló de algunas incongruencias en las grabaciones del programa. Hasta el punto de hablar de unas votaciones arregladas, las cuales aparentemente se dieron para no afectar la trama de un futuro concurso.

Imitador de Willy Colón denuncia votaciones arregladas en ‘Yo Me Llamo’

“En la temporada en la que yo estuve, en la que ganó Sandro de América y quedó de segundo Vicente Fernández; hay un secreto bien ‘sabroso’ de algo que pasó en esa final (...) Sandro ganó esa noche, pero muy pocos en Colombia saben que al mes exacto llamaron a Deyvis Pino ‘Vicente’, a decirle que el había sido el ganador, pero que había errores en el conteo de la votación”, enfatizó Pineda.

“¿Saben por qué pasó eso? Porque a los 8 días de terminarse la temporada de ‘Yo Me Llamo 2014′, Caracol empezaba a grabar un reality que se llamó, ‘Yo Me Llamo, La Conquista de América’, en el cual participaban los ganadores a nivel Sudamérica y América; y cómo había un ‘Vicente Fernández’ de Bolivia no podía haber dos. Al ‘Vicente’ colombiano también le dieron 500 millones de pesos”, añadió.

