“Se volvieron una parodia”: a los jurados de Yo Me Llamo ya no los toman en serio por este detalle

Carlos Calero y Amparo Grisales Yo me llamo Captura de pantalla Carlos Calero y Amparo Grisales Yo me llamo

Yo Me Llamo se volvió el reality insignia de Caracol Televisión, un programa que lleva ya varias ediciones y temporadas, pero que se ha caracterizado por las polémicas que se viven a raíz de las decisiones de los mismos jurados, teniendo en cuenta que los espectadores no siempre están felices con el resultado. Lo cierto es que parece que el programa ha llegado a su límite y los espectadores ya no aguantan más.

Lea también: ¿Qué pasó con el Yo Me Llamo?, usuarios están asustados porque no se transmite desde hace varios días

No cabe duda que esta temporada podría ser la más criticada por todos los comentarios que ha hecho Amparo Grisales, que afirman que es la que mantiene el rating del programa, pero parece que algunos usuarios han llegado a su límite con la presencia de ella y de los demás jurados.

A través de las redes sociales, varios se manifestaron sobre el papel de los jurados en esta temporada, afirmando que ya se habían convertido en una parodia por su manera de generar polémica innecesariamente, solo para tener más vistas y clicks:

“Lamentablemente los jurados se volvieron parodia para ganar rating y esto no es una novela, pero así parece”

Lo cierto es que aseguran que el programa dejó de ser interesante por la música y el talento de los colombianos para imitar a famosos cantantes y se convirtió casi que en una casa estudio en donde hasta una inteligencia artificial no hace más que echarle los perros a Pipe Bueno.

Lea también: ¿Lo mejor que le pudo suceder fue salir de MasterChef? Natalia Sanint reveló el secreto que la tiene más feliz que nunca

En redes sociales no perdonan nada y no hacen más que criticar a los tres jurados, sobre todo cuando aparecen en videos teniendo diferentes discusiones. Algunos se han atrevido a decir que tienen preferencias claras por diferentes participantes, como por ejemplo Amparo por Bad Bunny.